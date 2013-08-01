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Adobe, Lightroom 5.2 ve Camera Raw 8.2'nin RC sürümlerini kullanıma sundu

5 yıl
375
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Lightroom 5.2 ve Camera Raw 8.2'nin RC sürümlerini kullanıma sundu
Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki bir numaralı ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki dosyalarını açmaya yarayan Camera Raw’ın yeni RC sürümlerini kullanıma sundu.
Ligthroom içerisine 5.2 sürümüyle birçok yeni kontrol seçeneği, görüntüleme desteği ve farklı özellikler ekleyen Adobe, aynı şekilde Camera Raw'ın da 8.2 sürümüyle yeni kontrol seçeneklerini, interaktif Histogram, yeni fotoğraf makinesi destekleri ve birçok ufak yeniliği de kullanıcılara sunuyor. Camera Raw 8.2 sürümünün yeni özellikleri sadece Photoshop CC içerisinde kullanılabiliyorken, destek verilmeye başlanan Canon EOS 70D, Casio Exilim EX-ZR800 Fujifilm FinePix HS22EXR, HS35EXR, S205EXR, F805EXR, X-M1, Phase One IQ260, Sony DSC-RX1R ve DSC-RX100 II fotoğraf makinelerinin RAW dosyaları ise Photoshop CS6 ile açılabiliyor.
Adobe tarafından RC sürümleri yayınlanan Lightroom 5.2 ve Camera Raw 8.2 buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.photographybay.com/2013/07/31/adobe-lightroom-5-2-and-camera-raw-8-2-release-candidates-now-available/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PhotographyBay+%28Photography+Bay%29 Yorum Yaz
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