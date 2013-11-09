Adobe, Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3'nin RC sürümlerini kullanıma sundu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni RC sürümlerini kullanıma sundu.

Yayınlanan Lightroom 5.3 RC ve Camera Raw 8.3 RC ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;

Canon PowerShot S120

Fujifilm XQ1

Fujifilm X-E2

Nikon 1 AW1

Nikon Coolpix P7800

Nikon D610

Nikon D5300

Olympus OM-D E-M1

Olympus STYLUS 1

Panasonic DMC-GM1

Phase One IQ260

Phase One IQ280

Sony A7 (ILCE-7)

Sony A7R (ILCE-7R)

Sony DSC-RX10

Adobe Lightroom 5.3 RC ve Camera Raw 8.3 RC içerisine eklenen yeni lens profilleri ise şu şekilde;

Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM

Nikon 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6

Nikon 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8

Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A013

Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A013

Sony E 20mm F2.8

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Bu yeni RC sürümler ile ayrıca sadece Photoshop CC içerisinde kullanılabilen yeni Camera Raw özellikleri ve geliştirmeleri de geliyor. Adobe tarafından RC sürümleri yayınlanan Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3'e buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.sonyalpharumors.com/new-adobe-release-candidate-adds-support-for-the-a7-a7r-rx10-and-28-70mm-fe-lens/