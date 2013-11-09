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Adobe, Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3'nin RC sürümlerini kullanıma sundu

5 yıl
312
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3'nin RC sürümlerini kullanıma sundu
Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni RC sürümlerini kullanıma sundu.  
Yayınlanan Lightroom 5.3 RC ve Camera Raw 8.3 RC ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;
  • Canon PowerShot S120
  • Fujifilm XQ1
  • Fujifilm X-E2
  • Nikon 1 AW1
  • Nikon Coolpix P7800
  • Nikon D610
  • Nikon D5300
  • Olympus OM-D E-M1
  • Olympus STYLUS 1 
  • Panasonic DMC-GM1
  • Phase One IQ260
  • Phase One IQ280
  • Sony A7 (ILCE-7)
  • Sony A7R (ILCE-7R)
  • Sony DSC-RX10 
Adobe Lightroom 5.3 RC ve Camera Raw 8.3 RC içerisine eklenen yeni lens profilleri ise şu şekilde;
  • Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
  • Nikon 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6
  • Nikon 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8
  • Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
  • Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A013
  • Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A013
  • Sony E 20mm F2.8
  • Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 
Bu yeni RC sürümler ile ayrıca sadece Photoshop CC içerisinde kullanılabilen yeni Camera Raw özellikleri ve geliştirmeleri de geliyor. Adobe tarafından RC sürümleri yayınlanan Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3'e buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.sonyalpharumors.com/new-adobe-release-candidate-adds-support-for-the-a7-a7r-rx10-and-28-70mm-fe-lens/ Yorum Yaz
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