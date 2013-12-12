Adobe, Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3'ün tam sürümlerini kullanıma sundu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni tam sürümlerini kullanıma sundu.

Yayınlanan Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;

Canon EOS M2

Canon PowerShot S120

Casio EX-10

Fujifilm XQ1

Fujifilm X-E2

Nikon 1 AW1

Nikon Coolpix P7800

Nikon Df

Nikon D610

Nikon D5300

Nokia Lumia 1020

Olympus OM-D E-M1

Olympus STYLUS 1

Panasonic DMC-GM1

Pentax K-3

Phase One IQ260

Phase One IQ280

Sony A7 (ILCE-7)

Sony A7R (ILCE-7R)

Sony DSC-RX10

Adobe Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 içerisine eklenen yeni lens profilleri ise şu şekilde;

Apple iPhone 5

Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD

Phantom Vision FC200

Nikon 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6

Nikon 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8

Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A013

Sony 16-35mm F2.8 ZA SSM

Sony 24-70mm F2.8 ZA SSM

Sony 70-200mm F2.8 G SSM

Sony E 16-70mm F4 ZA OSS

Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS

Sony E 20mm F2.8

Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Sony FE 35mm F2.8 ZA

Sony FE 55mm F1.8 ZA

Birçok diğer geliştirmenin de yapıldığı Adobe Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 sürümülerine Mac ve Windows sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/12/12/Adobe-Photoshop-Lightroom-5-3-Adobe-Camera-Raw-8-3-final-versions?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1