Adobe, Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3'ün tam sürümlerini kullanıma sundu

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Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni tam sürümlerini kullanıma sundu.
Yayınlanan Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;
- Canon EOS M2
- Canon PowerShot S120
- Casio EX-10
- Fujifilm XQ1
- Fujifilm X-E2
- Nikon 1 AW1
- Nikon Coolpix P7800
- Nikon Df
- Nikon D610
- Nikon D5300
- Nokia Lumia 1020
- Olympus OM-D E-M1
- Olympus STYLUS 1
- Panasonic DMC-GM1
- Pentax K-3
- Phase One IQ260
- Phase One IQ280
- Sony A7 (ILCE-7)
- Sony A7R (ILCE-7R)
- Sony DSC-RX10
Adobe Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 içerisine eklenen yeni lens profilleri ise şu şekilde;
- Apple iPhone 5
- Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
- Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM
- Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD
- Phantom Vision FC200
- Nikon 1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6
- Nikon 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8
- Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
- Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
- Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM A013
- Sony 16-35mm F2.8 ZA SSM
- Sony 24-70mm F2.8 ZA SSM
- Sony 70-200mm F2.8 G SSM
- Sony E 16-70mm F4 ZA OSS
- Sony E PZ 18-105mm F4 G OSS
- Sony E 20mm F2.8
- Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
- Sony FE 35mm F2.8 ZA
- Sony FE 55mm F1.8 ZA
Birçok diğer geliştirmenin de yapıldığı Adobe Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 sürümülerine Mac ve Windows sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.dpreview.com/news/2013/12/12/Adobe-Photoshop-Lightroom-5-3-Adobe-Camera-Raw-8-3-final-versions?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle