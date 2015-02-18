Adobe Lightroom 6 çok yakın bir zamanda satışa çıkabilir

Fotoğraf ve video dünyasının önemli yazılım üreticilerinden Adobe, hem profesyonel hem de amatör kullanıcılar tarafından çok ciddi oranda kullanılan Lightroom yazılımının 6. sürümünü çok yakın bir zamanda satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Daha önce ortaya çıkan bazı bilgiler doğrultusunda Mart ayında satışa çıkması beklenen Adobe Lightroom 6, şimdiden dünyaca ünlü çevrimiçi satış sitesi Amazon üzerinde listelenmiş durumda. Resmi satışı tarihi hakkında kesin bilgi Amazon tarafından da açıklanmayan yazılım, şimdiye kadar öğrenildiği kadarıyla çalışmak için 64-bit işletim sistemlerine ihtiyaç duyacak, Lightroom 5'e oranla %70 daha hızlı çalışacak ve objelerin hızlı şekilde silinmesine imkan tanıyan "Content Aware" teknolojisi ile gelecek.

Creative Cloud tabanlı aylık abonelik sistemine de geçiş yapabileceği söylenen Lightroom 6, sonuç olarak fotoğraf severleri çok fazla bekletmeyecek.

http://photorumors.com/2015/02/17/adobe-lightroom-6-dvd-set-listed-on-amazon-uk/