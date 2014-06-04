Adobe Lightroom 6 önümüzdeki aylarda duyurulabilir

Haber Editörü
Hali hazırda 5. sürümü bulunan Adobe'nin popüler fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom, gelen bilgilere göre kısa süre içerisinde 6. sürümüyle karşımıza çıkabilir.
Amazon Almanya üzerinde listelenen bir eğitim kitabı ile gündeme gelen Lightroom 6, kitabın belirtilen "31 Ağustos 2014" çıkış tarihiyle doğru oğrantılı olarak önümüzdeki iki ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulabileceği konuşulmaya başlandı. 5. sürümünün kısa zaman içerisinde aldığı ciddi fiyat indirimlerinin de destekledi bu yeni gelişme, 18 Haziran 2014 tarihine işaret eden yeni Creative Cloud kapsamında da karşımıza çıkabilir.
http://photorumors.com/2014/06/03/adobe-photoshop-lightroom-6-coming-this-summer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle