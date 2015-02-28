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Adobe Lightroom 6'nın "HDR Merge" özelliği hakkında bir video sızdırıldı

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Lightroom 6'nın
Adobe'nin direkt olarak fotoğraf düzenleme odaklı popüler yazılımı Lightroom 6'nın "HDR Merge" isimli özelliği hakkında önemli bir video sızdırıldı.
9 Mart 2015 tarihinde dağıtımına başlanacak olan Lightroom 6, bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün önemli teknik detaylarıyla yeniden ortaya çıkmıştı. Bu özellikler arasında yer alan HDR Merge özelliği ise Photo Rumors'un bulduğu bir video ile ilk defa gözler önüne serildi. Farklı pozlama değerleriyle çekilmiş fotoğraflardan HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip sonuçlar çıkartabilen bu araç, bütün işlemini Lightroom 6 içerisinde hallediyor ve çok daha iyi sonuçlar için bu farklı pozlama değerine sahip fotoğrafları aynı hizaya getirerek olası hayalet sorunlarının önüne geçiyor. Oldukça basit şekilde HDR fotoğraflar hazırlayabilen ve hazırlanan bu fotoğrafları DNG formatında dışa aktarabilen yazılım, Lightroom 5'e oranla daha hızlı çalışabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Adobe'nin ortaya çıkmasından kısa sonra kaldırdığı videonun yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Adobe Lightroom 6'nın

http://photorumors.com/2015/02/27/adobe-lightroom-6-hdr-merge-video-leaked-online/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yazılımcı Online 4 yıl
hdr den önce bence photoshoptaki layer sistemine benzer basit bir düzenleme getirse tadından yenmez. Bir foto işleyeceğim mesela gökyüzünü ayrı yeri ayrı yapıyorum bazen photoshop'da. Masking çok kullanırım. Fakat lihgtroom da buna benzer birşey bulamadım. Fırça var boyadığın yeri düzenliyor sadece fakat renk ayarı yaparsan bu ayarları yine tüm fotoya uyguluyor. Layer da değil aslında fırça özelliği geliştirilip; sadece gökyüzünü boyadığımda çeşitli pozlama ayarlarını yaptıktan sonra alttan da hue saturation menüsünden mavi tonlarını oynadım mı sadece gökyüzüne yani fırça ile seçtiğim alana uygulasın bu değişiklikleri. Mevcut durumda hue saturation fotoğrafın bütününe uygulanmakta her halukarda.
2 Yanıt Yanıtla
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CanTnçr 4 yıl Yazılımcı Online
Yazılımcı Online

hdr den önce bence photoshoptaki layer sistemine benzer basit bir düzenleme getirse tadından yenmez. Bir foto işleyeceğim mesela gökyüzünü ayrı yeri ayrı yapıyorum bazen photoshop'da. Masking çok kullanırım. Fakat lihgtroom da buna benzer birşey bulamadım. Fırça var boyadığın yeri düzenliyor sadece fakat renk ayarı yaparsan bu ayarları yine tüm fotoya uyguluyor. Layer da değil aslında fırça özelliği geliştirilip; sadece gökyüzünü boyadığımda çeşitli pozlama ayarlarını yaptıktan sonra alttan da hue saturation menüsünden mavi tonlarını oynadım mı sadece gökyüzüne yani fırça ile seçtiğim alana uygulasın bu değişiklikleri. Mevcut durumda hue saturation fotoğrafın bütününe uygulanmakta her halukarda.

Sadece fırça ile renk ayarlamaları yapılıyor hocam yanlış anlamdıysam söylediğinden.
1 Yanıt Yanıtla
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çekomastik 4 yıl Yazılımcı Online
Dediğiniz olay lightroomda var aslında. Yani fırçanın uygulandığı bölgeye ayrı olarak müdehale edebiliyorsunuz.
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