Adobe Lightroom 6'nın "HDR Merge" özelliği hakkında bir video sızdırıldı

Adobe'nin direkt olarak fotoğraf düzenleme odaklı popüler yazılımı Lightroom 6'nın "HDR Merge" isimli özelliği hakkında önemli bir video sızdırıldı.

9 Mart 2015 tarihinde dağıtımına başlanacak olan Lightroom 6, bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün önemli teknik detaylarıyla yeniden ortaya çıkmıştı. Bu özellikler arasında yer alan HDR Merge özelliği ise Photo Rumors'un bulduğu bir video ile ilk defa gözler önüne serildi. Farklı pozlama değerleriyle çekilmiş fotoğraflardan HDR yani yüksek dinamik aralığa sahip sonuçlar çıkartabilen bu araç, bütün işlemini Lightroom 6 içerisinde hallediyor ve çok daha iyi sonuçlar için bu farklı pozlama değerine sahip fotoğrafları aynı hizaya getirerek olası hayalet sorunlarının önüne geçiyor. Oldukça basit şekilde HDR fotoğraflar hazırlayabilen ve hazırlanan bu fotoğrafları DNG formatında dışa aktarabilen yazılım, Lightroom 5'e oranla daha hızlı çalışabilmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Adobe'nin ortaya çıkmasından kısa sonra kaldırdığı videonun yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://photorumors.com/2015/02/27/adobe-lightroom-6-hdr-merge-video-leaked-online/