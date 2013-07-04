Adobe, Lightroom için 4.4.1 güncellemesini yayınladı

Adobe tarafından geçtiğimiz haftalar içerisinde 5. sürümü kullanınma sunulmuş olsa da, eski sürümlerine destek verilmeye devam edilen Lightroom için 4.4.1 güncellemesi yayınladı.

427 MB büyüklüğündeki güncelleme ile Samsung'un NX300 fotoğraf makinesinin RAW formatındaki fotoğrafları ile ilgili düzeltmeler ve 2003/2010 işleme versiyonu ile dolgu ışık ayarı yapılmış fotoğraflar için değişikliklere yapılmış durumda.

Adobe tarafından yayınlanan Lightroom 4.4.1 güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5599