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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe Lightroom'un iPad versiyonu yeniden ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,8b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Lightroom'un iPad versiyonu yeniden ortaya çıktı
Masaüstü yanında mobil tarafta da başarılı yazılımlarla yer alan Adobe, iPad uyumlu Lightroom ile yeniden gündeme geldi.

Daha önce de hakkında bilgiler çıkan Apple iPad uyumlu popüler fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom, 9toMac tarafından firmanın resmi sitesi üzerinde bulundu ancak bir süre sonra hemen kaldırıldı. Bu süre içerisinde elde edilen bilgilere göre yıllık 99$ bulut üyeliği ile satışa çıkacağı belirtilen Lightroom'un iOS uygulaması, büyük ihtimalle RAW işleme desteğine sahip olacak ve Creative Club desteğiyle farklı platformlar arası hızlı aktarım ve etkileşim yapabilecek.

iPad uyumlu Adobe Lightroom, tahminler doğru çıkarsa önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunuluyor.

 
Adobe Lightroom'un iPad versiyonu yeniden ortaya çıktı

http://www.canonwatch.com/adobe-lightroom-ipad-coming-99year-cloud-subscription/#more-18431 Yorum Yaz
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