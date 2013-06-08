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Adobe, Photoshop CS6 için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

5 yıl
1,1b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Photoshop CS6 için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
Tasarım dünyasının önemli isimlerinden Adobe, dünyanın en popüler fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop CS6 için yeni yazılım güncellemesi yayınladı.
Windows kullanıcıları için 13.0.1.2, Mac kullanıcıları için ise 13.0.5 kod numaralarına sahip yeni güncelleme, birçok yeni hata için yapılan düzeltmeleri içeriyor. Windows ve Mac sürümleri için özel ve genel olarak iki platform için de ortak yeniliklere kavuşan Photoshop CS6, genel olarak arttırılmış Windows 8 tablet desteğine, katman penceresi içerisinde yapılan yeniliklere, metin aracı için yapılan düzeltmelere, Flaş uzatma paneli üzerinde oluşan çökmelere ve kalem aracı üzerinde yapılan değişikliklere kavuşmuş durumda.
Adobe tarafından yapılan güncellemeye Mac ve Windows kullanıcıları, Photoshop CS6'nın üst menülerinden "Help" içerisinde yer alan "Update" seçeneği üzerinden ulaşabilirler.


http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=5037 Yorum Yaz
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