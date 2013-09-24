Adobe, Photoshop Elements 12 ve Premiere Elements 12 yazılımlarını duyurdu

Grafik tasarım, fotoğraf düzenleme, internet içerik üretimi ve video işleme işlemleri için hazırladığı çözümler ile dünyanın en önemli yazılım şirketleri arasında yer alan Adobe, daha çok ev kullanıcılarına hitap eden Photoshop Elements 12 ve Premiere Elements 12 yazılımlarını duyurdu.

12. sürümleri yayınlan yazılımlardan Photoshop Elements 12 kullanıcılara fotoğraf düzenleme sürecinde yardımcı oluyor. Yeni sürümüyle Mac işletim sistemleri için 64-bit desteğine, mobil bağlantı ve içerik geliştirmelerine, fotoğrafların içerisinde yer alan objelerin hareket ettirilmesine imkan veren "Content-Aware" aracına, hayvanların gözlerinden oluşan flaş patlamalarını düzelten yeni sisteme, hızlı çerçeve, efekt ve kaplama seçeneklerine, otomatik ton ayarlarına, yeni düzeltme aracına ve yardımcı düzenleme araçlarına kavuşmuş durumda. Video düzenleme sürecinde aktif olarak yer alan Premiere Elements 12 ise yeni sürümüyle mobil bağlantı ve içerik geliştirmeleri, otomatik ton ayarları, yardımcı düzenleme araçları, dört yeni video filtresi ve 250'den fazla ses efekti ve 50'den fazla müzik seçeneği ile geliyor.

Sade ara yüzleri ile herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir yapı ortaya koyabilen Adobe Photoshop Elements 12 ve Adobe Premiere Elements 12, ortak olarak 294,62 TL fiyat etiketiyle firmanın Türkiye sayfası üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2013/09/24/photoshop-and-premiere-elements-12-now-available/?utm_medium=feed