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Adobe Photoshop kullanıcılarına özel klavye modeli SHORTCUT-S Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Photoshop kullanıcılarına özel klavye modeli SHORTCUT-S Kickstarter'da destek arıyor
Fotoğraf düzenleme ve tasarım işlemleri için dünyanın en çok kullanılan yazılımı olan ve Adobe tarafından geliştirilen Photoshop, aktif kullanım sürecinde birçok farklı klavye kısayoluna ihtiyaç duyuyor ve bu kısayollar genel olarak birden fazla tuşa aynı anda basılmasını gerektiriyor. Bu sorunu ve genel olarak zaman kaybını göre Sorin Neica, hazırladığı SHORTCUT-S klavye modeliyle popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Adobe Photoshop üzerinde sık kullanılan birçok aracı, filtreyi, düzenleme seçeneğini ve diğer kısayolları bir araya getiren SHORTCUT-S, bünyesinde görevlerine göre renklerle ayrılmış 319 tuş barındırıyor ve bu işlemleri tek basma ile yerine getirerek çok daha verimli bir çalışma sağlayabiliyor. 403 mm x 306 mm x 8 mm'lik boyutuyla fare ile ortaklaşa kullanılabilecek uygun bir çalışma süreci sağlayan klavye, Windows ile Mac bilgisayar sistemleriyle 150cm'lik USB kablosu üzerinden iletişim kuruyor ve herhangi bir özel yazılıma gerek kalmadan çalışmaya başlayabiliyor. Şimdilik sadece Adobe Photoshop'la uyumlu geliştirilen SHORTCUT-S'in, ilerleyen dönemde Corel Draw, Adobe Premiere, Illustrator, Final Cut ve Lightroom uyumlu farklı üst kaplamalarının da geleceği belirtiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 185,280$ hedefin, bitimine daha 49 gün kala 69 bağış ile 6,843$'lık kısmını toplamayı başaran SHORTCUT-S klavye modeli, yapılacak 89$ bağış (28$ kargo) ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. 350,000$ geçildiği taktirde kablosuz kullanım yapısına kavuşacağı belirtilen klavye hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Adobe Photoshop kullanıcılarına özel klavye modeli SHORTCUT-S Kickstarter'da destek arıyor

https://www.kickstarter.com/projects/5074048/special-dedicated-editing-keyboard-for-photoshop Yorum Yaz
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catborise 5 yıl en beğenilen
bir ipad uygulamasına bakar. kickstartlik mickstartlik bir sey gibi gelmedi :/
aslinda benim fikir de iyiymis bendemi kickstarta koysam :)
bluetooth ile bagla ipad i mac e.
kisayollari implemente et daha afilli ikonlarla al sana kolaylik :)
bir ipad uygulamasına bakar. kickstartlik mickstartlik bir sey gibi gelmedi :/aslinda benim fikir de iyiymis bendemi kickstarta koysam :)bluetooth ile ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 5 yıl
Gazetelerin 29 kupona verdikleri tabletimsi şeylere benziyor.
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Özaltay 5 yıl
Photoshop bana hiç bu kadar karışık gelmemişti. :)
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aspirin_00 5 yıl
ipad para verene kadar bana ver ben yerine photoshoplarım.
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alito 5 yıl
Tuşların yerlerine alıştıktan sonra profesyonel kullanıcılar için proje zamanını kısaltması muhtemel. Bence yararlı bir Kickstarter olmuş.
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Fottoman 5 yıl
Bir kişi bile mantıklı bi yorum yapmamış kusura bakmayın ama adam yapmış zorunuza mı gitti :)
Kullanışlı bi alet olduğu kesin çünkü alıştıktan sonra tek dokunuşla en kısayoldan gitmiş oluyosun tamam bana da zor görünüyo ezberlemek ama denemeden vurdunuz yerden yere İpad olsa daha iyi tabi iyi de adam bunu max 30-40 dolardan piyasaya sürerse ipad arasında dağlar kıtalar kadar fark oluyo farkındaysanız !
12-13 yıldır aynı yoldan kullanıyoruz (kendi adıma söylüyorum) fotoşopu pc ler klavyeler değişti sadece o yüzden şartlandık şuanki sisteme illa süper bi düşünce olacak değil belki tutmaz ama adam en azından denemiş !
Bizim milletimiz gibi hiçbişey yapamadan vırvırvır oturduğu yerden ona söv buna çöp buna rezillik yahu aynaya bakında sorun kendinize ne yaptınız ?
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saygi 5 yıl
@catborise
Corel'in Paint uygulaması için adı sanırım Cinco, ispanyolca beş anlamına gelen bir ıuygulması var. Buna benzer kısa yolları kullnarak Painter uygulmasını kontrol ediyorsunuz. Eğer programlamayı biliyorsanız sizin fikrininiz gerçekten işe yara.
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1080p 5 yıl
Aynen öyle ipad gibi tabletler de uygulama olması daha mantıklı.
İleride ki değişiklikler de kolayca yansıtılır.
Kişi istediği gibi blok içerisinde ki kısayolları sağasola istediği yere koyar.
Boş bir sistem.
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Morphinz 5 yıl
Şunu mouse pad gibi katlanabilir yapıda yapmak çokmu zordu?
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Stilt_Skin 5 yıl
Kısayollar daha pratik bence :D Ordan bulana kadar...
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carman 5 yıl
ilk resimde ekran sandım ama bunları kafamıza göre ayarlıyamıyoruz galiba tuşlar resimli bundaki yerleri ezberleyene kadar zaten işimiz iş
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Creed_06 5 yıl
Profesyonel shop kullanıcısıyım filter menüsü hariç daha bir kez olsun menülerden her hangi birine klavye kısayolu harici erişmiş değilim. Zaten öyle pratik bir program ki her şeye klavye kısayolları ile erişebiliyorsunuz.(zaten neredeyse her program öyle değil mi) Saçmalıktan başka bir şey olarak görmedim ben bu projeyi.
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