Adobe Photoshop kullanıcılarına özel klavye modeli SHORTCUT-S Kickstarter'da destek arıyor

Fotoğraf düzenleme ve tasarım işlemleri için dünyanın en çok kullanılan yazılımı olan ve Adobe tarafından geliştirilen Photoshop, aktif kullanım sürecinde birçok farklı klavye kısayoluna ihtiyaç duyuyor ve bu kısayollar genel olarak birden fazla tuşa aynı anda basılmasını gerektiriyor. Bu sorunu ve genel olarak zaman kaybını göre Sorin Neica, hazırladığı SHORTCUT-S klavye modeliyle popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Adobe Photoshop üzerinde sık kullanılan birçok aracı, filtreyi, düzenleme seçeneğini ve diğer kısayolları bir araya getiren SHORTCUT-S, bünyesinde görevlerine göre renklerle ayrılmış 319 tuş barındırıyor ve bu işlemleri tek basma ile yerine getirerek çok daha verimli bir çalışma sağlayabiliyor. 403 mm x 306 mm x 8 mm'lik boyutuyla fare ile ortaklaşa kullanılabilecek uygun bir çalışma süreci sağlayan klavye, Windows ile Mac bilgisayar sistemleriyle 150cm'lik USB kablosu üzerinden iletişim kuruyor ve herhangi bir özel yazılıma gerek kalmadan çalışmaya başlayabiliyor. Şimdilik sadece Adobe Photoshop'la uyumlu geliştirilen SHORTCUT-S'in, ilerleyen dönemde Corel Draw, Adobe Premiere, Illustrator, Final Cut ve Lightroom uyumlu farklı üst kaplamalarının da geleceği belirtiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 185,280$ hedefin, bitimine daha 49 gün kala 69 bağış ile 6,843$'lık kısmını toplamayı başaran SHORTCUT-S klavye modeli, yapılacak 89$ bağış (28$ kargo) ile 2014 Temmuz ayında elde edilebiliyor. 350,000$ geçildiği taktirde kablosuz kullanım yapısına kavuşacağı belirtilen klavye hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/5074048/special-dedicated-editing-keyboard-for-photoshop