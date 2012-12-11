Adobe Photoshop ve Illustrator'a Retina ekran desteği geldi





Grafik tasarım konusunda akla gelen ilk firmalardan olan Adobe, Photoshop ve Illustrator programlarını Retina ekranlar ile uyumlu hale getirdi.

Apple'ın kısa zaman önce piyasaya sunduğu MacBook Pro modelleri bilindiği üzere Retina ekran ile gelmişti. Adobe de bu harika ekrana kayıtsız kalmayarak programlarını güncellemeye başladı. Daha önce Lightroom'a gelen Retina ekran desteği şimdide Photoshop ve Illustrator programlarına geldi. Programlarda 2000'den fazla ikon Retina ekrana uyumlu hale getirilerek harika bir görüntü kalitesi sunulmuş durumda.

Adobe'den yapılan açıklamada ise diğer Adobe ürünlerinin kısa bir zamanda Retina ekran desteğine kavuşacağı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

http://techcrunch.com/2012/12/10/photoshop-illustrator-retina-mac-update-adobe/