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Adobe, Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünlerini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünlerini duyurdu
Bu hafta içerisinde düzenlenen MAX konferansı kapsamında, Creative Suite sisteminin tamamen bırakılarak, Creative Cloud üyelik sistemine geçileceğini açıklayan Adobe, ayrıca ilk donanım ürünlerini de kullanıcılar karşısına çıkarttı.
Project Mighty ismine sahip olan basınca duyarlı kalem ile Napoleon ismine sahip olan dijital cetvel olmak üzere iki ürün tanıtan Adobe, bu ürünleri ile daha çok iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alıyor. Bluetooth teknolojisi ile kablosuz olarak çalışan cihazlardan Project Mighty, basınca duyarlı çok fonksiyonlu bir çizim kalemi. Üzerinde yer alan tuş yardımıyla çizim yaparken farklı özelliklerin kullanılmasına imkan verebilen, şarj edilebilir pille çalışan ve dahili hafızaya sahip olan kalem, ayrıca Creative Cloud üzerinden farklı içeriklere de erişim sağlayabiliyor.
 
Adobe, Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünlerini duyurdu
Napoleon ismine sahip olan dijital cetvel ise kullanıcıların akıllı cihazlarında çok daha rahat şekiller ya da çizimler yapabilmelerine yardımcı oluyor. Üzerinde yer alan farklı geometrik şekilleri dijital ortama oldukça hassas ve doğru şekilde aktaran cetvel, Project Mighty ile beraber uyumlu olarak çalışıyor.
Oldukça şık yapıya sahip olan iki ürünün de henüz araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Adobe tarafından piyasaya çıkartılması için büyük çaba harcandığı ve oldukça uzun bir zamandır geliştirildiği söylenen ürünlerin fiyatları da henüz açıklanmadı.
Project Mighty ve Napoleon hakkında Adobe tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünlerin gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.


http://blogs.adobe.com/conversations/2013/05/adobe-xd-explores-the-analog-future.html Yorum Yaz
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Lazeran 6 yıl
Dikkatimi ceken bir sey var sizcede gecikme yok mu?
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DemirAylak 6 yıl
Verimsiz. Ne zaman ki iPad aktif stylus desteği verir, o zaman çizime elverişli olur. Hatta bi tane alırım.
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gokooo 6 yıl
Olmuş hele cetvel daha süper olmuş
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Steve Jobs 6 yıl
Bende iPad icin kalem ariyordum. Ama hepsi bir grafik tablet olmayacak cunku ben bilegimi yaslayarak cizim yaparim, ama bunlarda yapamayacagim. O yuzden bir kicstarter projesi olan iPen 2 hala cok ilgimi cekiyor. iPad'i iMac'i yada herhangi bir ekrani kalemle dokunmatik yuzeymis gibi kullanilabiliyor (iPad kitiyle ekran kiti farkli). O yuzden hala iPen 2 daha cazip geliyor. Cikana kadar bakacaz tabi
.
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digimon52 6 yıl
bu adami cok sempatik ve yararli buldum Donanim haber´e getiri
ücretinin 5 mislisi máas verin .
kalem ve cetlev on numara IPad aldirtir Bana :D
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carter 6 yıl
Harika gözüküyor. Çizim yapacaklar için müjdeli bir haber.
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