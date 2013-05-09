Adobe, Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünlerini duyurdu





Bu hafta içerisinde düzenlenen MAX konferansı kapsamında, Creative Suite sisteminin tamamen bırakılarak, Creative Cloud üyelik sistemine geçileceğini açıklayan Adobe, ayrıca ilk donanım ürünlerini de kullanıcılar karşısına çıkarttı.

Project Mighty ismine sahip olan basınca duyarlı kalem ile Napoleon ismine sahip olan dijital cetvel olmak üzere iki ürün tanıtan Adobe, bu ürünleri ile daha çok iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alıyor. Bluetooth teknolojisi ile kablosuz olarak çalışan cihazlardan Project Mighty, basınca duyarlı çok fonksiyonlu bir çizim kalemi. Üzerinde yer alan tuş yardımıyla çizim yaparken farklı özelliklerin kullanılmasına imkan verebilen, şarj edilebilir pille çalışan ve dahili hafızaya sahip olan kalem, ayrıca Creative Cloud üzerinden farklı içeriklere de erişim sağlayabiliyor.

Napoleon ismine sahip olan dijital cetvel ise kullanıcıların akıllı cihazlarında çok daha rahat şekiller ya da çizimler yapabilmelerine yardımcı oluyor. Üzerinde yer alan farklı geometrik şekilleri dijital ortama oldukça hassas ve doğru şekilde aktaran cetvel, Project Mighty ile beraber uyumlu olarak çalışıyor.

Oldukça şık yapıya sahip olan iki ürünün de henüz araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Adobe tarafından piyasaya çıkartılması için büyük çaba harcandığı ve oldukça uzun bir zamandır geliştirildiği söylenen ürünlerin fiyatları da henüz açıklanmadı.

Project Mighty ve Napoleon hakkında Adobe tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünlerin gerçekte nasıl çalıştığını görebilirsiniz.





http://blogs.adobe.com/conversations/2013/05/adobe-xd-explores-the-analog-future.html