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Adobe Reader uygulaması mobil platformlar için bulut depolama desteğiyle güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS ve Android platformları için geliştirilen Adobe Reader yeni güncelleme ile birlikte bulut depolama desteğine kavuştu. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar Acrobat.com alanına yükledikleri dosyalarına masaüstü ve mobil cihazlarından rahatlıkla erişip, düzenleme yapabilecekler.

Güncellemeyle birlikte bulut depolama desteğinin yanı sıra, Foms Central veri desteği de kazanan uygulama, Asya dillerindeki metinlerin seçimi ve öne çıkarılmasına yönelikte geliştirilmiş durumda.

Mobil cihazlar üzerinden hazırlanan belgelere filigran ekleme desteğinin de sunulmaya başladığı uygulamanın güncellenmiş versiyonuna Google Play üzerinden erişilebilir iken, iOS tarafında henüz güncellemenin onaylanması bekleniyor.

http://blogs.adobe.com/readermobile/2012/10/15/updated-reader-for-ios-and-android/ Yorum Yaz
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