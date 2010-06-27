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Adobe ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple ile aralarında yaşanan Flash odaklı tartışmadan ötürü gündemden düşmeyen Adobe, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 943 milyon dolar gelir açıklayan Adobe, bir önceki yılın aynı dönemi (704.7 milyon dolar) ile bir önceki çeyrek (875 milyon dolar) dikkate alındığında, sergilediği güçlü performans ile dikkat çekiyor.

Bir süre önce Creative Suite 5 paketini kullanıma sunan Adobe, ikinci çeyrekte rekor satış gerçekleştirdiğini belirtirken, operasyonel gelirlerin 227. 3 milyon dolar, net kârın ise 148.6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Adobe tepe yöneicisi Shantau Narayen konuyla ilgili açıklamasında, rekor satış ve güçlü finansal performansı, Creative Suite 5 paketinin başarılı bir şekilde lanse edilmesine bağlarken, tüm medya ve cihazlar için söz konusu olan dijital içerik patlamasının büyümelerini hızlandırdığını belirtti.

Adobe, üçüncü çeyrekte 950 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.


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sertacaygun 9 yıl
Flash Player sorununu da halletseler Apple ile... Daha bir iyi olacak aslında.
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maliahmet 9 yıl
demek ki maliyetin 2katına satmışlar güzel başarı
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Batuist 9 yıl
bir yazılım firması için çok iyi değerler..
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