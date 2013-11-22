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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe, sınırlı süre boyunca kullanılabilen yeni Creative Cloud planını duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, sınırlı süre boyunca kullanılabilen yeni Creative Cloud planını duyurdu
Tasarım ve fotoğraf dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcılarından Adobe, sınırlı süre boyunca kullanılabilen yeni Creative Cloud planını resmi sayfası üzerinde duyurdu.
Bu yeni plan sayesinde 2 Aralık 2013 tarihine kadar 1 yıllık plan alan kişiler Photoshop CC, Lightroom 5, Behance ProSite erişimi ve kullanılabilir olduklarında özellik güncellemeleri ile yükseltmeler, dosya paylaşımı ve ortak çalışma için 20GB'lık bulut depolama alanına ayda sadece 17 TL + KDV fiyat etiketiyle sahip olabilecekler. Photoshop CC ve Lightroom 5, bildiğiniz üzere fotoğraf düzenleme noktasında üst seviye araçlar ile geliyorlar.
Konu hakkında Adobe tarafından hazırlanan sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Adobe, sınırlı süre boyunca kullanılabilen yeni Creative Cloud planını duyurdu

https://creative.adobe.com/plans/offer/photoshop+lightroom?store_code=tr&locale=tr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Acıktın mı müşterilerinin bilgilerini kaptıran Adobe.
Bunlara ekmek su vermeyin!
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Father Torque 5 yıl
Ee, yeni kiralama yöntemi elde patlayınca böyle zorunlu kampanya girişimleri de kaçınılmaz oluyor. Beter olsunlar da bir daha böyle saçmalıklarla müşteri karşısına çıkmasınlar.

Bu arada fiyat aylık 17TL + KDV...
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