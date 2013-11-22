Adobe, sınırlı süre boyunca kullanılabilen yeni Creative Cloud planını duyurdu

Tasarım ve fotoğraf dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcılarından Adobe, sınırlı süre boyunca kullanılabilen yeni Creative Cloud planını resmi sayfası üzerinde duyurdu.

Bu yeni plan sayesinde 2 Aralık 2013 tarihine kadar 1 yıllık plan alan kişiler Photoshop CC, Lightroom 5, Behance ProSite erişimi ve kullanılabilir olduklarında özellik güncellemeleri ile yükseltmeler, dosya paylaşımı ve ortak çalışma için 20GB'lık bulut depolama alanına ayda sadece 17 TL + KDV fiyat etiketiyle sahip olabilecekler. Photoshop CC ve Lightroom 5, bildiğiniz üzere fotoğraf düzenleme noktasında üst seviye araçlar ile geliyorlar.

Konu hakkında Adobe tarafından hazırlanan sayfaya direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://creative.adobe.com/plans/offer/photoshop+lightroom?store_code=tr&locale=tr