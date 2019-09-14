Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe Premiere Pro videoların en boy oranını yapay zeka ile düzenleyecek

Adobe tarafından geliştirilen video düzenleme programı Premiere Pro, ilginç bir özelliği duyurdu. Yapay zeka ile videoların en boy oranını otomatik olarak değiştirmenize imkan tanınacak.
3 sa.
591
5
2
Diğer Yazılım
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adobe Premiere Pro videoların en boy oranını yapay zeka ile düzenleyecek
Tam Boyutta Gör
Adobe tarafından geliştirilen video düzenleme programı Premiere Pro sürekli olarak yeni yeteneklere kavuşuyor. Geçtiğimiz gün duyurulan bir özellik ise oldukça dikkat çekici. Yapay zeka yardımıyla videolarınızın en boy oranını otomatik olarak düzenleyebiliyorsunuz.

Farklı sosyal medya platformlarına yayınlayın

Bildiğiniz üzere başta Instagram olmak üzere popüler sosyal medya platformlarının kullandığı kare ve dikdörtgen fotoğraflar, içerik üreticilerini de 1:1, 9:16 gibi en boy oranlarını kullanmaya itti. Adobe tarafından hazırlanan Auto Reframe isimli özelliğin temel amacı da bu platformlara uygun videoları hızla üretebilmek.

Firmanın yapay zeka platformu Adobe Sensei’yi kullanan yeni özellik sayesinde 16:9 videolarınız, ana odağını kaybetmeden 1:1, 9:16 gibi en boy oranlarına çevrilebiliyor. Ayrıca kullandığınız metinler de otomatik olarak boyutlandırılıyor. Dolayısıyla neredeyse hiçbir detayı kaybetmeden en boy oranını değiştirebiliyorsunuz. Kullanmadan önce Premiere’in size sorduğu tek şey hız seçeneği oluyor. Videonun ne kadar hızlı olduğunu üç farklı seçenekten birini seçerek belirtmeniz gerek. Daha sonrasında tabii ki elle ek düzenlemeler yapmanız mümkün.

Ayrıca Bkz. "Realme kablosuz kulaklık modelini duyurdu"

Haberimizin altında bulunan videodan özelliğin nasıl çalıştığını daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Auto Reframe özelliğinin henüz Premiere Pro içerisindeki yerini almadığını belirtelim. Önümüzdeki aylar içerisinde eklenmesi planlanıyor.



https://www.theverge.com/2019/9/13/20864359/adobe-premiere-pro-auto-reframe-sensei-creative-cloud Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 1 sa.
Sağolsun reddit'deki rus bir arkadaşımız bu olayı kodlayıp yayınlamıştı bir 4-5 yıl önce :) Adobe'nin kafasına yeni dank etmiş sanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 sa.
Bugüne kadar video editleme programı ünvanı ile bu özelliklere sahip olamaması bir enteresan zaten. Çoklu set satma hevesinden muhtemelen. Yani hemen hemen her adobe programı ile her şey bir yere kadar yapılabilir oldu ama bazı özellikleri yüzünden yine diğer programlardan faydalanmanız işi kolaylaştırıyor. Örneğin premiere deki morph cut özelliğinin muadili after effects te yok. Hızlı kesip ön izleme premiere de yine iyi. Ama işin içine daha fazla efekt girdiğinde after effects çok ön planda. Yeri geliyor photoshopluk işi bile açıp after effects'te yapıyorum. Şimdi 2019 photoshop ile gelen content aware fill özelliğinin gelişmiş olması da photoshop'u ön plana çıkartıyor. Gibi gibi her birinin kolay kullanışlı özelliklerinden faydalanmak gerekiyor bir ürünü hızlı ve etkili bir şekilde bitirebilmek için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 47 dk. Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisiklet var 47 dk. Fransa’da Google’a 1 milyar Avroluk ceza 1 sa. Kayıp Gemi Avı oyunu Android için ücretsiz 2 sa. OnePlus 7T ve 7T Pro’nun teknik özellikleri ortaya çıktı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Adobe Premiere Pro videoların en boy oranını yapay zeka ile düzenleyecek Sonraki Realme kablosuz kulaklık modelini duyurdu 15 sa. Comet Lake-S’in yongasetleri sızdı: PCIe 4.0 ufukta görünmüyor 16 sa. Sony’den milyon dolarlık 16K çözünürlüğünde sinema ekranı 17 sa. Dünyanın ilk doldurulabilir lazer yazıcısı HP’den geldi 18 sa. Sony'den PS Plus üyelerine özel 'Platin Weekend' indirimleri 18 sa. Headshot ister miyiz? "Corsair Nightsword RGB incelemesi" 20 sa. Türkiye'deki topluluklar için ücretsiz ofis: Facebook İstasyon 21 sa. Çevre Koruma Örgütü, 2035 yılıyla birlikte hayvan deneylerine son veriyor 21 sa. MIT araştırmacıları, dünyanın en siyah maddesini üretti 22 sa. 4 haftalık blok zinciri eğitimi fırsatı 23 sa. FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık 1 gün En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3 1 gün MSI’ın 5K monitörü satışa çıkıyor 1 gün Endless Space – Collection strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Google Fotoğraflar, hikayeler tarzı bir özellik kazandı 1 gün Yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı: "House Targaryen" 1 gün Bukalemunlar sayesinde renk değiştiren akıllı deriler gerçek oluyor 1 gün Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı 1 gün Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor 1 gün Giriş seviyesi Fujifilm X-A7 aynasız kamera duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, ...
DonanımHaber
iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortay...
DonanımHaber
Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı
DonanımHaber
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
Bölüm Sonu Canavarı
Vodafone'dan İtiraf Niteliğinde Tarifeler! 500 Mbps 60 TL!
DH Forum
PES 2020 [ PC STEAM ANA KONU ] demo çıktı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim