Adobe Premiere Pro videoların en boy oranını yapay zeka ile düzenleyecek

Adobe tarafından geliştirilen video düzenleme programı Premiere Pro sürekli olarak yeni yeteneklere kavuşuyor. Geçtiğimiz gün duyurulan bir özellik ise oldukça dikkat çekici. Yapay zeka yardımıyla videolarınızın en boy oranını otomatik olarak düzenleyebiliyorsunuz.

Farklı sosyal medya platformlarına yayınlayın

Bildiğiniz üzere başta Instagram olmak üzere popüler sosyal medya platformlarının kullandığı kare ve dikdörtgen fotoğraflar, içerik üreticilerini de 1:1, 9:16 gibi en boy oranlarını kullanmaya itti. Adobe tarafından hazırlanan Auto Reframe isimli özelliğin temel amacı da bu platformlara uygun videoları hızla üretebilmek.

Firmanın yapay zeka platformu Adobe Sensei’yi kullanan yeni özellik sayesinde 16:9 videolarınız, ana odağını kaybetmeden 1:1, 9:16 gibi en boy oranlarına çevrilebiliyor. Ayrıca kullandığınız metinler de otomatik olarak boyutlandırılıyor. Dolayısıyla neredeyse hiçbir detayı kaybetmeden en boy oranını değiştirebiliyorsunuz. Kullanmadan önce Premiere’in size sorduğu tek şey hız seçeneği oluyor. Videonun ne kadar hızlı olduğunu üç farklı seçenekten birini seçerek belirtmeniz gerek. Daha sonrasında tabii ki elle ek düzenlemeler yapmanız mümkün.

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Haberimizin altında bulunan videodan özelliğin nasıl çalıştığını daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Auto Reframe özelliğinin henüz Premiere Pro içerisindeki yerini almadığını belirtelim. Önümüzdeki aylar içerisinde eklenmesi planlanıyor.

https://www.theverge.com/2019/9/13/20864359/adobe-premiere-pro-auto-reframe-sensei-creative-cloud