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Adobe Flash Player 10.1 kullanıma sunuldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
54,5b
1
31
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın hedefindeki isim olan Adobe, uzun süredir merakla beklenen Flash Player 10.1 için çalışmalarını tamamladı ve final sürümünü kullanıma sundu. Windows, Mac OS ve Linux platformları için hazırlanan yeni sürümün başta performans olmak üzere bir önceki sürümde tespit edilen eksikleri giderdiği ve önemli güncellemelerle geldiği belirtiliyor.

İçerdiği yeniliklerle adeta baştan tasarlanan Adobe Flash Player 10.1, yapılan açıklamalara bakılırsa özellikle performans ve güç yönetim özelliklerine yönelik ciddi güncellemelere sahip. Öte yandan daha iyi bellek yönetimi ve gelişmiş donanım çözümleme özellikleriyle donatılan yeni sürümde, donanım tabanlı H.264 video çözümleme de geliştirilmiş.

Tablet bilgisayar pazarındaki gelişmeler ve akıllı telefon pazarındaki agresif büyümeye paralel olarak çoklu dokunmatik ve akselometre desteği gibi yeniliklere sahip. Tüm bunlara ek olarak Flash Player 10.1, mobil uygulamalar için optimize edilmiş SWF yönetimi ile Adobe Flash Access 2.0 ile içerik koruma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Adobe Flash 10.1'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
facebook ta nasıl video izleyemiyorum
1 Yanıt Yanıtla
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2smoke 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

facebook ta nasıl video izleyemiyorum

Ağlamak istiyorum... Aha bu 1.5 sene evelki sürümü kullanıyorsan izleyemezsin tabi, yok yeni sürümü kullanıyorsan ne işin var 1.5 senelik konuda...


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Starhe 9 yıl
Google simgesi kafayı yedi doğal mı???
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Tanarri 9 yıl
video hızlandırma yapan kartlarda çok işe yarıyo özelikle youtube ve benzeri video paylaşım sitelerde çok iyi oluyo elimdeki 4870 direk devreye giriyo ve cpu hiç yük binmiyo nerdise bence çok güzel olmuş
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Mr. Jingles 9 yıl
Gözle görülür hızlanma var. Apple diretiyor destek vermemekte ama sonuç ne olacak çok merak ediyorum.
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Alper# 9 yıl
Bende yükledim forumun ana sayfasında makine zorlanırken şimdi rahat bir şekilde sayfayı aşağı yukarı oynatabiliyorum. Baya bir iyileştirmişler.
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fatihcanery 9 yıl
sanki hatalı gibi sürüm,videolar donuyor bazen önceden böyle sorun yaşamamıştım
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chamicals2 9 yıl
html 5 bi gelişse o zaman görecek flash gününü arkadaşlar youtube'un html 5 beta sayfası var girin bir bakın nasıl bir performans veriyor
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orhan--k 9 yıl
Evet gerçekten işe yaradı sitelerin açılışı hızlandı...
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ayzer 9 yıl
kurdum.uygulama hızlanmış.
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Batuist 9 yıl
yükledik umarım daha iyi olur...
haber için teşekkürler..
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575m 9 yıl
Valla ben de çok işe yaradı..Siteler daha bir hızlı ve takılmadan ışık hızıyla açılıyor..Bu sürüm baya iyimiş.
Ayrıca görünmeyen bazı
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