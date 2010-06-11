Adobe Flash Player 10.1 kullanıma sunuldu

Apple'ın hedefindeki isim olan Adobe, uzun süredir merakla beklenen Flash Player 10.1 için çalışmalarını tamamladı ve final sürümünü kullanıma sundu. Windows, Mac OS ve Linux platformları için hazırlanan yeni sürümün başta performans olmak üzere bir önceki sürümde tespit edilen eksikleri giderdiği ve önemli güncellemelerle geldiği belirtiliyor.

İçerdiği yeniliklerle adeta baştan tasarlanan Adobe Flash Player 10.1, yapılan açıklamalara bakılırsa özellikle performans ve güç yönetim özelliklerine yönelik ciddi güncellemelere sahip. Öte yandan daha iyi bellek yönetimi ve gelişmiş donanım çözümleme özellikleriyle donatılan yeni sürümde, donanım tabanlı H.264 video çözümleme de geliştirilmiş.

Tablet bilgisayar pazarındaki gelişmeler ve akıllı telefon pazarındaki agresif büyümeye paralel olarak çoklu dokunmatik ve akselometre desteği gibi yeniliklere sahip. Tüm bunlara ek olarak Flash Player 10.1, mobil uygulamalar için optimize edilmiş SWF yönetimi ile Adobe Flash Access 2.0 ile içerik koruma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Adobe Flash 10.1'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.