Age of Wushu Dynasty mobilde





TaiChi Panda gibi oyunların ve W 3D adındaki Android el konsolunun geliştiricisi Snail Games, masaüstündeki beğenilen Age of Wushu klasiğini mobil platformlara da getirdi. Age of Wushu Dynasty adındaki MMORPG oyunu, aynı heyecanı mobilde de yaşatmayı amaçlıyor.





Etkileyici grafikleri ve atmosferi ile dikkat çeken oyun Çin Wushu dövüş sanatını temel alıyor. Açık dünya oyunu olan Age of Wushu Çin'in egzotik ve geleneksel motiflerini yansıtıyor. Aynı adla PC platformunda da yer alan oyunda rakip dövüş okullarına katılarak kendinizi geliştiriyor ve en iyisi olmaya çalışıyorsunuz.





4 farklı dövüş okulu olan oyunda ünlü Kungfu ustalarının hareketleri modellenerek animasyon ile karışık yenilikçi bir dövüş sistemi geliştirilmiş. Çeşitli kombolar yaparak vuruş gücünüzü artırabiliyorsunuz. Ayrıca çatılarda ve ağaç tepelerinde de gezinebiliyorsunuz. Oyunda dövüşçüler çeşitli mekanları keşfederken zorlu düşmanlara karşı birlikte mücadele edebiliyor veya PvP mücadeleler de yapabiliyor.





Farklı olarak oyunda bir sınıf seçimi yok. Shaolin, Wudong, Emei ve Tangmen okullarından seçtiğinize göre yetenekleriniz de şekilleniyor. Oyuncular doğrudan bir karakter oluşturuyor ve isteğine göre yetenekler veya ekipmanlar kazandırabiliyor. Oyun ücretsiz.



