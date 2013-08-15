Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AirPort Baz İstasyonu ve Time Capsule için yeni aygıt yazılımı (7.6.4) yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
606
1
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AirPort Baz İstasyonu ve Time Capsule için yeni aygıt yazılımı (7.6.4) yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Apple, AirPort Baz İstasyonu ve Time Capsule’un aygıt yazılımını güncelledi.

802.11n Wi-Fi destekli tüm baz istasyonu (AirPort Express, AirPort Extreme, ve AirPort Time Capsule) modellerine yönelik olan aygıt yazılım güncellemesi, aşağıdaki sorun gidermelerini içermekte:

  • AirPort Time Capsule’un yedekleme diskinin kullanımda olduğunu raporlayan sorun giderildi
  • IPv6 Tünel sorununa sebep olan hata giderildi
  • Ios cihazlarında Wi-Fi bağlantısının bir anda kopmasına sebep olan sorun giderildi

Aygıt yazılım güncellemesiyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mesut Çevik ile Canlı TEKRAR YAYIN "Soru-Cevap Seansı" 6 yıl Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim