AirPort Baz İstasyonu ve Time Capsule için yeni aygıt yazılımı (7.6.4) yayınlandı

Haber Editörü
Apple, AirPort Baz İstasyonu ve Time Capsule’un aygıt yazılımını güncelledi.
802.11n Wi-Fi destekli tüm baz istasyonu (AirPort Express, AirPort Extreme, ve AirPort Time Capsule) modellerine yönelik olan aygıt yazılım güncellemesi, aşağıdaki sorun gidermelerini içermekte:
- AirPort Time Capsule’un yedekleme diskinin kullanımda olduğunu raporlayan sorun giderildi
- IPv6 Tünel sorununa sebep olan hata giderildi
- Ios cihazlarında Wi-Fi bağlantısının bir anda kopmasına sebep olan sorun giderildi
Aygıt yazılım güncellemesiyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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