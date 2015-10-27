Airbnb tüm tatil planınızı üstlenmeye hazırlanıyor

Bilmeyen takipçilerimiz için Airbnb evinizdeki boş odaları gezginlere kirayalabileceğiniz bir hizmet. Tabi ki aynı şekilde başka kullanıcıların kiraladıkları odalara da rezervasyon yapabiliyorsunuz. Dünya genelinde büyük bir kitleye ulaşan ve hizmet vermeye devam eden proje bu kez tüm tatil planınıza el atmak istiyor.

Journeys adı verilen bu yeni uygulama henüz test aşamasında ve sınırlı bir kullanıcı kitlesi üzerinde deneniyor. Program 3 ile 5 gün arasında bir tatil planı sunarken bu plan içerisine kullanıcıları havalanından özel servis ile alıp kalacağı yere götürme, günlük yemekler ve her kullanıcının ilgi alanına özel aktiviteler bulunuyor.

Beta aşamasındaki projenin ilerleyen dönemlerde farklı şehirleri içerecek şekilde genişletilmesi bekleniyor. Gezginlerin ise konuya ne kadar sıcak bakacağı merak konusu. Kullanıcı kitlesi ve şirketin hedefleri düşünüldüğünde de yeni hizmetin genel olarak kabul görmesi bekleniyor.





http://www.engadget.com/2015/10/26/airbnb-journeys/