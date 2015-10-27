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Airbnb tüm tatil planınızı üstlenmeye hazırlanıyor

Uygun bütçe ile tatile çıkmayı planlayan gezginlerin vazgeçilmezi Airbnb, artık yalnızca kalacak yer rezervasyonunuzu değil tüm tatil planınızı üstlenmek istiyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Airbnb tüm tatil planınızı üstlenmeye hazırlanıyor
 
Bilmeyen takipçilerimiz için Airbnb evinizdeki boş odaları gezginlere kirayalabileceğiniz bir hizmet. Tabi ki aynı şekilde başka kullanıcıların kiraladıkları odalara da rezervasyon yapabiliyorsunuz. Dünya genelinde büyük bir kitleye ulaşan ve hizmet vermeye devam eden proje bu kez tüm tatil planınıza el atmak istiyor.
Journeys adı verilen bu yeni uygulama henüz test aşamasında ve sınırlı bir kullanıcı kitlesi üzerinde deneniyor. Program 3 ile 5 gün arasında bir tatil planı sunarken bu plan içerisine kullanıcıları havalanından özel servis ile alıp kalacağı yere götürme, günlük yemekler ve her kullanıcının ilgi alanına özel aktiviteler bulunuyor.
Beta aşamasındaki projenin ilerleyen dönemlerde farklı şehirleri içerecek şekilde genişletilmesi bekleniyor. Gezginlerin ise konuya ne kadar sıcak bakacağı merak konusu. Kullanıcı kitlesi ve şirketin hedefleri düşünüldüğünde de yeni hizmetin genel olarak kabul görmesi bekleniyor.


http://www.engadget.com/2015/10/26/airbnb-journeys/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
bu uygulamanın hiç yaygınlaşcağını hiç sanmıyorum
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