Airbus, Microsoft Office'i bırakıp Google G Suite'e geçeceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus, Microsoft Office'den, bulut tabanlı Google G Suite'e geçiş yapacağını açıkladı. 130 bin çalışana sahip olan dev şirketin bu geçiş sürecini 18 ay gibi bir sürede tamamlayacağı öğrenildi. Airbus Group'ta CIO olarak çalışan Luc Hennekens, insanlarla bağlantı kurmak ve işbirliğini geliştirmek için piyasadaki en iyi dijital araçlara yatırım yapmaya karar verdiklerini belirtiyor.
Google G Suite'e Geçiş 18 ayda tamamlanacak
Google'ın çok sayıda küçük ve orta ölçekli G Suite müşterisi olduğu biliniyordu dakat Airbus'ın bu kararı Google için de oldukça önem taşıyor. Zira Google G Suite'in en büyük rakibi Microsoft'un benzer ürünü Office 365. CIO Luc Hennekens, bu geçişin birçok ülkede bulunan iş bölümleri arasındaki iletişimin daha verimli hale geleceğini söylerken, maliyetin kesinlikle bir ana sebep olmadığını belirtiyor. Şimdiye kadar geleneksel Office pakedini kullandıklarını belirten Hennekens, radikal bir kararla Google G Suite geçilmesine ise verimlilik ve performansın daha yükseğe çıkacağına olan inançları doğrultusunda karar verdiklerini söylüyor.Ayrıca Bkz. "Philips, Li-Fi teknolojisini Paris'te test etmeye başladı"
Airbus'ın Google G Suite'e geçiş için planladığı süre 18 ay olarak belirtiliyor. Bugüne kadar Microsoft Office kullanan çalışanlara ek olarak, 40 bin çalışanın daha dijital ortama entegre edilmesi gündemde. Hennekens açıklamalarını, "Çalışanlarımız için en son dijital teknoloji ile desteklenecek bir çalışma ortamı yaratacağımız için son derece heyecanlıyız." diyerek tamamladı.
https://www.version2.dk/artikel/airbus-flytter-130000-ansatte-microsoft-google-g-suite-1084661 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Office 365'in masaüstü yazılımları iyi çalışıyor fakat sanıyorum ki bunların güncellenmesi, yüklenmesi vb. takip etmek, kullanıcı bir ayar bozduğunda BT'nin düzeltmesi daha zor
- G Suite (Google Docs) ise tarayıcı üzerinden çok hafif çalışan bir sistem ek yüklemeye hiç gerek yok.
- Ancak Office'in sunduğu detaylı düzenlemeleri seven birisi için G Suite çok zor, Office karşısında çok büyük eksiklikleri var. Daha resme otomatik numaralandırma ve alt yazı ekleyemiyor.
Dikkat edersen word ve excell gibi kendi programlarını ise son kullanıcılar için ios ve android platformlarına kaydırdı.
Bu arada Microsoft, Surface serisi bilgisayarlar çıkartıyor.
Microsoft'un esas partner'ı HP. HP nedense Microsoft'tan vazgeçmiyor.
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