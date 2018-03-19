Airbus, Microsoft Office'i bırakıp Google G Suite'e geçeceğini açıkladı

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus, Microsoft Office'den, bulut tabanlı Google G Suite'e geçiş yapacağını açıkladı. 130 bin çalışana sahip olan dev şirketin bu geçiş sürecini 18 ay gibi bir sürede tamamlayacağı öğrenildi. Airbus Group'ta CIO olarak çalışan Luc Hennekens, insanlarla bağlantı kurmak ve işbirliğini geliştirmek için piyasadaki en iyi dijital araçlara yatırım yapmaya karar verdiklerini belirtiyor.

Google G Suite'e Geçiş 18 ayda tamamlanacak

Google'ın çok sayıda küçük ve orta ölçekli G Suite müşterisi olduğu biliniyordu dakat Airbus'ın bu kararı Google için de oldukça önem taşıyor. Zira Google G Suite'in en büyük rakibi Microsoft'un benzer ürünü Office 365. CIO Luc Hennekens, bu geçişin birçok ülkede bulunan iş bölümleri arasındaki iletişimin daha verimli hale geleceğini söylerken, maliyetin kesinlikle bir ana sebep olmadığını belirtiyor. Şimdiye kadar geleneksel Office pakedini kullandıklarını belirten Hennekens, radikal bir kararla Google G Suite geçilmesine ise verimlilik ve performansın daha yükseğe çıkacağına olan inançları doğrultusunda karar verdiklerini söylüyor.

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Airbus'ın Google G Suite'e geçiş için planladığı süre 18 ay olarak belirtiliyor. Bugüne kadar Microsoft Office kullanan çalışanlara ek olarak, 40 bin çalışanın daha dijital ortama entegre edilmesi gündemde. Hennekens açıklamalarını, "Çalışanlarımız için en son dijital teknoloji ile desteklenecek bir çalışma ortamı yaratacağımız için son derece heyecanlıyız." diyerek tamamladı.

https://www.version2.dk/artikel/airbus-flytter-130000-ansatte-microsoft-google-g-suite-1084661