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Airbus, Microsoft Office'i bırakıp Google G Suite'e geçeceğini açıkladı

Avrupanın havacılık devi Airbus, şirketin önümüzdeki 18 ay içinde Microsoft Office'ten, Google G Suite'e geçeceğini resmen açıkadı. Şirketin CIO'sunun yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus, Microsoft Office'den, bulut tabanlı Google G Suite'e geçiş yapacağını açıkladı. 130 bin çalışana sahip olan dev şirketin bu geçiş sürecini 18 ay gibi bir sürede tamamlayacağı öğrenildi. Airbus Group'ta CIO olarak çalışan Luc Hennekens, insanlarla bağlantı kurmak ve işbirliğini geliştirmek için piyasadaki en iyi dijital araçlara yatırım yapmaya karar verdiklerini belirtiyor.

Google G Suite'e Geçiş 18 ayda tamamlanacak

Google'ın çok sayıda küçük ve orta ölçekli G Suite müşterisi olduğu biliniyordu dakat Airbus'ın bu kararı Google için de oldukça önem taşıyor. Zira Google G Suite'in en büyük rakibi Microsoft'un benzer ürünü Office 365. CIO Luc Hennekens, bu geçişin birçok ülkede bulunan iş bölümleri arasındaki iletişimin daha verimli hale geleceğini söylerken, maliyetin kesinlikle bir ana sebep olmadığını belirtiyor. Şimdiye kadar geleneksel Office pakedini kullandıklarını belirten Hennekens, radikal bir kararla Google G Suite geçilmesine ise verimlilik ve performansın daha yükseğe çıkacağına olan inançları doğrultusunda karar verdiklerini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Philips, Li-Fi teknolojisini Paris'te test etmeye başladı"
Airbus'ın Google G Suite'e geçiş için planladığı süre 18 ay olarak belirtiliyor. Bugüne kadar Microsoft Office kullanan çalışanlara ek olarak, 40 bin çalışanın daha dijital ortama entegre edilmesi gündemde. Hennekens açıklamalarını, "Çalışanlarımız için en son dijital teknoloji ile desteklenecek bir çalışma ortamı yaratacağımız için son derece heyecanlıyız." diyerek tamamladı.

https://www.version2.dk/artikel/airbus-flytter-130000-ansatte-microsoft-google-g-suite-1084661 Yorum Yaz
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interwap 1 yıl en beğenilen ALKaraca
Herkes işini yapıyor. Airbus'ın işi havacılık, ofis paketi değil.
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esmerbuyucu 1 yıl
"Her şeyimi Google yapmak için didinip uğraşıyorum, sıra en son ofis programına geldi" temsili
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JQKER 1 yıl
Zaten artık dünyanın en zenginide Bill Gates değil bir darbede siz vurmayın
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hanox 1 yıl
microsoft'un tekeli kırılmalı artık, bence iyi oldu.her yerde microsoft , adamların havasından tafrasından geçilmiyor, insanları ciddiye bile almıyorlar.
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Türkçesever 1 yıl hanox
Microsoft'un tekelinin kırılması iyi de; ya gelecekte Google, tekel olursa ne olacak?
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brshr 1 yıl
Microsoft office'nin verdiklerini maalesef Google docs veremez. Office bir deniz ise Docs ancak su birikintisi olabilir.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
- Office 365'in web sürümü hantal
- Office 365'in masaüstü yazılımları iyi çalışıyor fakat sanıyorum ki bunların güncellenmesi, yüklenmesi vb. takip etmek, kullanıcı bir ayar bozduğunda BT'nin düzeltmesi daha zor
- G Suite (Google Docs) ise tarayıcı üzerinden çok hafif çalışan bir sistem ek yüklemeye hiç gerek yok.
- Ancak Office'in sunduğu detaylı düzenlemeleri seven birisi için G Suite çok zor, Office karşısında çok büyük eksiklikleri var. Daha resme otomatik numaralandırma ve alt yazı ekleyemiyor.
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ultramarine caeruleum 1 yıl
Her ikisini de kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki G Suite çok daha daha sade çok daha kullanışlı çok daha güven veriyor. Her yerden erişimi çok kolay.
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RockConn 1 yıl
Hali hazırda şirkette GSuite kullandırıyorum fakat bu tamamen şirket çalışanlarının alışkanlıklarından dolayı. Office 365'e geçiş yapalım dediğimde kıyamet koptu. Fiyatlandırma bakımından da Ofiice 365 paketleri daha avantajlı. Yani ilginç bir karar olmuş bu.
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darkaura 1 yıl
bu yonde bir trend olusursa microsoft icin gercek darbe olur. nitekim office microsoftun gercek para makinasi. dunyadaki tum sirketlerin nerdiyse hepsi office kullaniyor, her pc basina dunyanin lisans ucreti odeniyor.
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serdarski 1 yıl darkaura
Lumia serisi telefon ve windows tabletlerde yaşadığı fiyaskodan sonra Microsoft Son kullanıcı ve tüketici elektroniği pazarından çekildi ve daha çok kurumsal müşterilere yöneldi.
Dikkat edersen word ve excell gibi kendi programlarını ise son kullanıcılar için ios ve android platformlarına kaydırdı.
Bu arada Microsoft, Surface serisi bilgisayarlar çıkartıyor.
Microsoft'un esas partner'ı HP. HP nedense Microsoft'tan vazgeçmiyor.
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ALKaraca 1 yıl
Microsoft tan Google a geçerse hata yapar.Ama seçeneklerin en iyisi açık kaynak bir office servisi kullanmak.Koskoca Airbus açık kaynak servisi alıp kendine göre düzenleyip kullanamıyorsa yuh derim.Hem açık kaynak program kullanıp bilgilerini de çaldırmaz. Malum Boeing, Microsoft ve Google ABD malı.
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interwap 1 yıl ALKaraca
Herkes işini yapıyor. Airbus'ın işi havacılık, ofis paketi değil.
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Muguroz 1 yıl ALKaraca
Olay sadece kendi ürününü geliştirmek değil ki. Bilmem kaç bin çalışanı varmış. Bunların arasında 50 yaşları civarında kaç bin insan vardır, onu geçtim her insan bu tarz programı şıp diye anlayıp kullanamaz ki. Halbuki Microsoft Office'in o on yıllardır hafızalara kazınmış arayüzü, bu basit arayüzünün (!) yanında sunduğu binlerce fonksiyon.... Şimdi sen açık kaynak kodlu office yazacaksın, o tırı vırı yazılımı herkese anlatmaya çalışacaksın, bu kadar büyük bir şirket her işe alımda mecbur insanlara belli bir süre kurs verecek (180 bin çalışanı olan bi şirketten bahsediyoruz... Bu organızasyondaki sirkülasyonu tahayyül bile edemiyorum) vesaire. Hayal gücüm yoruldu düşünürken. Bunun şirkete maliyeti o programı geliştirmek için harcadığı parayı kim bilir kaça katlar...
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