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Airbus, yeni şirketiyle uydu fotoğraflarını daha erişilebilir hâle getiriyor

Uzaydaki tonlarca uydudan elde edilen fotoğraflar artık çok daha kolay erişilebilir hâle geldi. Airbus kuruluşu UP24, uygun fiyata uydu ağlarının fotoğraflarını ve gerekli yazılımları sunuyor.
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Uzay
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarını daha geniş bir kitlenin kullanımına sunmak üzere UP24 adlı firmayı kuran Airbus, sadece uydu değil drone çekimlerini de bireyler ve küçük işletmelere sunacak. Firma, fotoğrafları sunmanın yanında kullanıma hazır algoritmaları da bu kişi ve kuruluşlara sağlayarak obje tespiti gibi hizmetler sunacak. 
Modüler bir platform olarak tasarlanan UP24, kullanıcıların kendi sunucuları olmasa bile, ki muhtemelen yoktur, bulutta çalışabiliyor. 
Şimdilik hâlâ beta sürecinde olan hizmetler fiyatlandırmasıyla çok daha erişilebilir olmanın hedeflendiğini açıkça ortaya koyuyor. Müşteriler sistemde “kredi” alarak bunları veri erişiminde ya da diğer hizmetlerde harcayabiliyor. UP24 şimdilik 250 eurodan başlayan 25 bin kredilik paketlere sahip.
Bu sistemin küçük kuruluşlara sunulmasıyla birlikte uydulardan elde edilen verilerin sadece büyük ajanslara ya da firmalara gitmesinin önüne geçilmiş olacak.

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