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Hubble, 'evrenin tarihini' tek bir büyüleyici fotoğrafa sığdırdı

Hubble Uzay Teleskobu, tam 265 bin galaksi içeren muhteşem bir galaksi panoraması görüntüledi. 7500 farklı kareden oluşan mozaik görüntü galaksilerin evrimini gözler önüne seriyor.
2 hf.
18,9b
3
42
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Geçtiğimiz ay 29. yaş gününü kutlayan 'emektar' uzay teleskobu Hubble, yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de bugüne kadarki en geniş galaksi panoramasını görüntüledi.

Yukarıdaki büyüleyici fotoğrafta tam 265 bin farklı galaksiyi tek bir karede görme fırsatı yakalıyoruz. NASA'nın kullandığı ifadelere göre galaksilerden bazılarının yaşları 13,3 milyar yıla kadar uzanıyor. Yani Big Bang'den yalnızca 500 milyon yıl sonra oluşmuş evrenin ilk galaksileri yukarıdaki fotoğrafta yer alıyor. NASA, "Hubble Legacy Field" ismini verdiği görüntü için 'evrenin tarih kitabı' ifadesini kullanmış.


Hubble Legacy Field (HLF) fotoğrafı 16 yıllık dev bir çalışma sonucunda elde edilmiş. NASA, HLF'nin tam 7500 farklı kareden oluşan mozaik bir görüntü olduğunu belirtiyor. Uzay ajansının ifadelerine göre HLF, Hubble'ın 1990'lı yıllardan beri yürüttüğü derin alan çalışmalarının en görkemli ürünü olmuş.

Hubble'ın derin alan çalışmaları sonucunda ilk olarak 1995 yılında Hubble Deep Field fotoğrafı yayınlanmıştı. 342 farklı kareden oluşan fotoğrafta yaklaşık 3 bin galaksi bulunuyordu. Daha sonra 2004 yılında 10 bin galaksiden oluşan Hubble Ultra Deep Field fotoğrafı yayınlandı. Son olarak 2012 yılında da 5500 galaksi içeren Hubble eXtreme Deep Field fotoğrafı paylaşılmıştı.

Hubble Legacy Field fotoğrafıyla ilgili konuşan araştırma lideri Dr. Garth Illingworth,"Evrendeki galaksilerin 'bebeklik' zamanlarından, 'yetişkin' hallerine kadar evrimini tüm tarihiyle gösteren muhteşem bir görsel oldu. James Webb Teleskobu fırlatılana kadar Hubble Legacy Field'dan daha derin bir galaksi panoraması göremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hubble Legacy Field aynı zamanda geleceğin uzay teleskopları için de bir anlamda bir çalışma alanı ortaya koyuyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun Legacy Field'daki galaksileri çok daha detaylı bir şekilde incelemesi ve galaksilerin evrimi hakkında birçok soruya cevap bulması bekleniyor. Ayrıca Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacağı belirtilen WFIRST de sadece üç haftalık bir gözlem sonucunda Legacy Field'dan iki kat daha geniş galaksi panoramaları yakalayabilecek.

Hubble Legacy Field fotoğrafında ultraviyoleden yakın-kızılaltına kadar birçok farklı dalga boylarında gerçekleştirilmiş gözlemler yer alıyor. İnanılmaz uzak konumlarda bulundukları için fotoğraftaki bazı galaksileri gözle görmek mümkün değil. Hubble Legacy Field'ın 927 MB boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/hubble-astronomers-assemble-wide-view-of-the-evolving-universe Yorum Yaz
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oly1786 2 hf. en beğenilen
Yani bu 256 bin galaksi fotoğrafı, gökyüzünde ay büyüklüğünde bire yer kaplıyor. bir de koca gökyüzünün tamamını (göremediğimiz diğer yarım küre tarafındaki gökyüzünü de ekleyin) düşününce benim kayış kopuyor.
Yani bu 256 bin galaksi fotoğrafı, gökyüzünde ay büyüklüğünde bire yer kaplıyor. bir de koca gökyüzünün tamamını (göremediğimiz diğer yarım küre tarafındaki gök...
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erhan850 2 hf.
evrende nerdeyse bir kum tanesi kadar şu videonun gösterildiği alan.
bir de şöyle bir video var izlemenizi tavisye ederim.

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darkaura 2 hf.
kum tanesi gibi gozuken her bir galakside yuz milyarlarca yildiz, on milyarlarca dunya benzeri yasama uygun gezegen var. akil alir gibi degil.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Omisis046 2 hf.
DH'ye ekliyorum bismillah.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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IhtiyarDelikanli 2 hf.
onlar şeytanlara atış taneleridir elin gevuru ne bilir
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erhan850 2 hf.
faydalı bir tartışma konusu olmuş. arkadaşlara teşekkür ediyorum.
darkaura, bu gibi bilgileri bilim adamı dilinde değilde nispeten halk dilinde de olsa öğrenebileceğimiz kaynaklar var ise bizimle paylaşır mısın.
ben çoğunlukla reddit, science, brilliant, kurzgesagt, evrimagaci vb kaynakları kullanıyorum.. fakat daha derinlemesine yumuşak bir dil ile anlatan kaynaklar varsa öğrenmek isterim.
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darkaura 2 hf. erhan850
bu konulari hem derinlemesine hemde yumusak bir dille anlamasi zordur. guzel kaynaklar bulmusunuz uzerine tavsiye edebilcegim jim al khalili nin belgesel serileri olur. temel konseptleri cok guzel acikliyor. ozellikle everything and nothing serisi ile the secret life of chaos insanin dunyaya bakisini, vizyonunu genisleten cinsden. hele secret life of chaos hayatin anlamini veriyor desem yanlis olmaz. ama ingilizceniz iyi degilse bu serilerin altyazisini bulabilirmisiniz emin degilim.
everything: dailymotion.com/...
nothing: dailymotion.com/...
chaos: dailymotion.com/...
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DH Misafiri 2 hf.
tüm batıl ilahlarınız, şeytanlarınız kahrı bela.
burada uzay/evren adı altında sergilenenlerin hiçbiri gerçek fotoğraf ve film değil,
hepsi nasa şeytan karargâhının bilgisayarlarının imalatı olan tamamı yalan, uyduruk masalların ürünü sahte resim ve videolardır.
hiçbir zaman görmediğiniz, bilmediğiniz şeyleri varmış gibi millete kakalayan yalan tüccarlarısınız.
sizin yaptıklarınız batıl dinlerin uyduruk mucize ve masallarına 1000 basar.
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Chagotta 2 hf.
Arkadaşlar Hubble deep field ismi ile fotoğrafları araştırırsanız görülebilen
en uzak mesafeye ait fotoğrafların bir araya gelmiş halini bulabilirsiniz ayrıca apod.nasa.gov/... bu linkde nasanın günlük fotoğraf paylaşımları mevcut. İyi seyirler.
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maresal52 2 hf.
Verdiginiz linkdeki 37 mb lik olani indirdim ve sol alt koseyi yakinlastirinca piramit sekli var attigim resimde belli olmuyor ama yaninda da yapı benzeri seyler var gibi geldi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Fenomenon 2 hf. maresal52
bu fotoğraf binlerce fotoğrafın birleştirilmesi ile oluşturulmuş. farklı fotoğraflar olduğu için sınırları belli oluyor.
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innformatics 2 hf.
Erken dogmusum, yildizlararasi seyahatin mumkun oldugu bir donemde dogmak isterdim.
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H34RTL3SS 2 hf.
bu galaksilerden hiçbirinde zeki yaşam formu yok demeyin...
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bluedevil866 2 hf. H34RTL3SS
asla ulasamayacaksin oralara. buksen bile nereye kadar bukeceksin ? adamlar bukum diyince andromeda ile mesafeyi bukup wormhole ile gidecegini saniyor ...
yok kardesim oyle bir dunya. no way out.
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sdbz 2 hf.
Dünyadaki kum taneleri mi fazla, evrendeki yıldızlar mı? Bir tahminde bulunun bakalım.. Sonuç; tahminlere göre evrendeki yıldız sayısı, Dünya'daki kum tanelerinin sayısından çok daha fazladır, muhteşem bir eseri izliyoruz şu an...
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Askaparta 2 hf.
Hiçiz. Haddimizi bilelim.
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