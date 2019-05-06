Hubble, 'evrenin tarihini' tek bir büyüleyici fotoğrafa sığdırdı

Geçtiğimiz ay 29. yaş gününü kutlayan 'emektar' uzay teleskobu Hubble, yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de bugüne kadarki en geniş galaksi panoramasını görüntüledi.
Yukarıdaki büyüleyici fotoğrafta tam 265 bin farklı galaksiyi tek bir karede görme fırsatı yakalıyoruz. NASA'nın kullandığı ifadelere göre galaksilerden bazılarının yaşları 13,3 milyar yıla kadar uzanıyor. Yani Big Bang'den yalnızca 500 milyon yıl sonra oluşmuş evrenin ilk galaksileri yukarıdaki fotoğrafta yer alıyor. NASA, "Hubble Legacy Field" ismini verdiği görüntü için 'evrenin tarih kitabı' ifadesini kullanmış.
Hubble Legacy Field (HLF) fotoğrafı 16 yıllık dev bir çalışma sonucunda elde edilmiş. NASA, HLF'nin tam 7500 farklı kareden oluşan mozaik bir görüntü olduğunu belirtiyor. Uzay ajansının ifadelerine göre HLF, Hubble'ın 1990'lı yıllardan beri yürüttüğü derin alan çalışmalarının en görkemli ürünü olmuş.
Hubble'ın derin alan çalışmaları sonucunda ilk olarak 1995 yılında Hubble Deep Field fotoğrafı yayınlanmıştı. 342 farklı kareden oluşan fotoğrafta yaklaşık 3 bin galaksi bulunuyordu. Daha sonra 2004 yılında 10 bin galaksiden oluşan Hubble Ultra Deep Field fotoğrafı yayınlandı. Son olarak 2012 yılında da 5500 galaksi içeren Hubble eXtreme Deep Field fotoğrafı paylaşılmıştı.
Hubble Legacy Field fotoğrafıyla ilgili konuşan araştırma lideri Dr. Garth Illingworth,"Evrendeki galaksilerin 'bebeklik' zamanlarından, 'yetişkin' hallerine kadar evrimini tüm tarihiyle gösteren muhteşem bir görsel oldu. James Webb Teleskobu fırlatılana kadar Hubble Legacy Field'dan daha derin bir galaksi panoraması göremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hubble Legacy Field aynı zamanda geleceğin uzay teleskopları için de bir anlamda bir çalışma alanı ortaya koyuyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun Legacy Field'daki galaksileri çok daha detaylı bir şekilde incelemesi ve galaksilerin evrimi hakkında birçok soruya cevap bulması bekleniyor. Ayrıca Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacağı belirtilen WFIRST de sadece üç haftalık bir gözlem sonucunda Legacy Field'dan iki kat daha geniş galaksi panoramaları yakalayabilecek.
Hubble Legacy Field fotoğrafında ultraviyoleden yakın-kızılaltına kadar birçok farklı dalga boylarında gerçekleştirilmiş gözlemler yer alıyor. İnanılmaz uzak konumlarda bulundukları için fotoğraftaki bazı galaksileri gözle görmek mümkün değil. Hubble Legacy Field'ın 927 MB boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/hubble-astronomers-assemble-wide-view-of-the-evolving-universe Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yukarıdaki büyüleyici fotoğrafta tam 265 bin farklı galaksiyi tek bir karede görme fırsatı yakalıyoruz. NASA'nın kullandığı ifadelere göre galaksilerden bazılarının yaşları 13,3 milyar yıla kadar uzanıyor. Yani Big Bang'den yalnızca 500 milyon yıl sonra oluşmuş evrenin ilk galaksileri yukarıdaki fotoğrafta yer alıyor. NASA, "Hubble Legacy Field" ismini verdiği görüntü için 'evrenin tarih kitabı' ifadesini kullanmış.
Hubble Legacy Field (HLF) fotoğrafı 16 yıllık dev bir çalışma sonucunda elde edilmiş. NASA, HLF'nin tam 7500 farklı kareden oluşan mozaik bir görüntü olduğunu belirtiyor. Uzay ajansının ifadelerine göre HLF, Hubble'ın 1990'lı yıllardan beri yürüttüğü derin alan çalışmalarının en görkemli ürünü olmuş.
Hubble'ın derin alan çalışmaları sonucunda ilk olarak 1995 yılında Hubble Deep Field fotoğrafı yayınlanmıştı. 342 farklı kareden oluşan fotoğrafta yaklaşık 3 bin galaksi bulunuyordu. Daha sonra 2004 yılında 10 bin galaksiden oluşan Hubble Ultra Deep Field fotoğrafı yayınlandı. Son olarak 2012 yılında da 5500 galaksi içeren Hubble eXtreme Deep Field fotoğrafı paylaşılmıştı.
Hubble Legacy Field fotoğrafıyla ilgili konuşan araştırma lideri Dr. Garth Illingworth,"Evrendeki galaksilerin 'bebeklik' zamanlarından, 'yetişkin' hallerine kadar evrimini tüm tarihiyle gösteren muhteşem bir görsel oldu. James Webb Teleskobu fırlatılana kadar Hubble Legacy Field'dan daha derin bir galaksi panoraması göremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hubble Legacy Field aynı zamanda geleceğin uzay teleskopları için de bir anlamda bir çalışma alanı ortaya koyuyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun Legacy Field'daki galaksileri çok daha detaylı bir şekilde incelemesi ve galaksilerin evrimi hakkında birçok soruya cevap bulması bekleniyor. Ayrıca Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacağı belirtilen WFIRST de sadece üç haftalık bir gözlem sonucunda Legacy Field'dan iki kat daha geniş galaksi panoramaları yakalayabilecek.
Hubble Legacy Field fotoğrafında ultraviyoleden yakın-kızılaltına kadar birçok farklı dalga boylarında gerçekleştirilmiş gözlemler yer alıyor. İnanılmaz uzak konumlarda bulundukları için fotoğraftaki bazı galaksileri gözle görmek mümkün değil. Hubble Legacy Field'ın 927 MB boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/hubble-astronomers-assemble-wide-view-of-the-evolving-universe Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir de şöyle bir video var izlemenizi tavisye ederim.