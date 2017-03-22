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3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu

ABD ordusundan bir generalin geçtiğimiz günlerde aktardığı bilgilere göre ABD'nin müttefiği olan bir ekip kendileri için baş belası haline gelen bir drone'u 3 milyon dolarlık patriot füzesiyle vurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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33
Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
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3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu
Gizlice görüntü kaydedebilen ve istihbarat toplayabilen dronelara karşı daha önce pek çok önemli noktada anti-drone silahlarının kullanıldığına şahit olmuştuk. Bu silahlar drone yakalamak için elverişli olsa da geçtiğimiz günlerde ABD Ordusu Eğitim Komutanı Orgeneral David G. Perkins’in aktardığı drone yakalama metodu belki droneları tamamen yok etmek için çok başarılı ancak bir o kadar da ilginç. Geçtiğimiz günlerde bir sempozyumda konuşan Perkins, ABD müttefiği bir birimin yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki patriot füzesiyle Amazon’dan alınan 200$ fiyat etiketine sahip drone’u etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Google Maps artık aracınızı nereye park ettiğinizi hatırlayacak"  
Dünyanın en pahalı, en üst düzey hava savunma silahlarından olan ve genellikle diğer füzeleri durdurmak için kullanılan patriot füzesinin sadece basit bir drone’u yok etmek için kullanılması kulağa enteresan geliyor ancak Perkins’in ifadesine göre bu bir tatbikat değildi. Drone ile uğraşan müttefiklerinin en sonunda onu ortadan kaldırmak için patriot füzesiyle vurmanın oldukça komik olduğunu düşünen Perkins ‘’Drone’un patriot füzesine karşı hiçbir şansı yoktu, patriot kazandı.’’ ve ‘’Ben düşman olsaydım eBay’den 300 dolarlık quadcopter dronelardan alırdım ve onların bütün patriot füzelerini dronelara karşı harcatırdım’’ diyerek alay etti.

Perkins bahsedilen müttefiğin kim olduğuna veya olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğine dair detay paylaşmadı ancak görünen o ki 5 metrenin üstünde uzunluğa ve 900 kiloluk ağırlığa sahip olan patriot füzesine karşı ‘’mücadele eden’’ drone, karşı tarafın envanterinden böylesine değerli bir silahı eksiltmeyi başarmış. 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/03/17/a-u-s-ally-fired-a-3-million-patriot-missile-at-a-200-drone-spoiler-the-missile-won/?utm_term=.f2ed1f035a3d Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
Böylelikle koca füzenin hassasiyetini daha iyi anlamış oluyoruz...
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Like a Sir 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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deoksiriboz1001 2 yıl
Sineğe bazuka ile ateş etmek
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eSSelamuAleykum 2 yıl
1 patriot 1 drone için gitmiş hiç önemli değil.Suudi arabistan'da para çok demiş istemiş..
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gxhero 2 yıl
Adamlar bu işte para var huzur var, para azaldımı bir dünya şavaşı hop yarım milyar müslümanı öldürsek sadece yüzüklerini alsak alsak 1 milyar dolar savaşın maliyeti çıkıyor gerisi kar böbreklerini satsak yine voleyi vururuz olum... (bunların kafası böle çalışıyor)
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nokta_28 2 yıl
Ört bas etmişler. Bakın görün ileride bunun kokusu çıkar
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shadowtr 2 yıl
Negzel reklam.
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muratkaya 2 yıl
Müttefik muhtemelen orta doğudaki malum ülke.
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ozbey08 2 yıl
o drone bizim bildiğimiz dronelerden 200 dolarlıklardan değildir. çünkü alçak mesafede uaçan araçları zaten kurşunla tarayıp düşürebilirlerdi demek ki kursunların menzilinin dışında yüksekten uaçabilen bir drone.
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
Böylelikle koca füzenin hassasiyetini daha iyi anlamış oluyoruz...
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xpow3r 2 yıl selahattın ısık
selahattın ısık
Böylelikle koca füzenin hassasiyetini daha iyi anlamış oluyoruz...


bende bunu yazacaktım. Belkide adamlar test ettiler.
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Krone 2 yıl selahattın ısık
selahattın ısık
Böylelikle koca füzenin hassasiyetini daha iyi anlamış oluyoruz...


Mantıklı
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DH Misafiri 2 yıl
suudi arabistan yemen dronu düşürdü
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eAkman 2 yıl
Ne kadar zenginlerse artık...
Başka şekilde indirilebilirdi elbette ama bu gözdağı kime?
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BekirTemel 2 yıl
Destekeldikleri gruplara milyar dolarlık silah veren ülkeden bahsediyoruz, çerezlik hata.
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