3 Milyon dolarlık patriot füzesi ile drone vuruldu

Gizlice görüntü kaydedebilen ve istihbarat toplayabilen dronelara karşı daha önce pek çok önemli noktada anti-drone silahlarının kullanıldığına şahit olmuştuk. Bu silahlar drone yakalamak için elverişli olsa da geçtiğimiz günlerde ABD Ordusu Eğitim Komutanı Orgeneral David G. Perkins’in aktardığı drone yakalama metodu belki droneları tamamen yok etmek için çok başarılı ancak bir o kadar da ilginç. Geçtiğimiz günlerde bir sempozyumda konuşan Perkins, ABD müttefiği bir birimin yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki patriot füzesiyle Amazon’dan alınan 200$ fiyat etiketine sahip drone’u etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Perkins bahsedilen müttefiğin kim olduğuna veya olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğine dair detay paylaşmadı ancak görünen o ki 5 metrenin üstünde uzunluğa ve 900 kiloluk ağırlığa sahip olan patriot füzesine karşı ‘’mücadele eden’’ drone, karşı tarafın envanterinden böylesine değerli bir silahı eksiltmeyi başarmış.

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/03/17/a-u-s-ally-fired-a-3-million-patriot-missile-at-a-200-drone-spoiler-the-missile-won/?utm_term=.f2ed1f035a3d

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Dünyanın en pahalı, en üst düzey hava savunma silahlarından olan ve genellikle diğer füzeleri durdurmak için kullanılan patriot füzesinin sadece basit bir drone’u yok etmek için kullanılması kulağa enteresan geliyor ancak Perkins’in ifadesine göre bu bir tatbikat değildi. Drone ile uğraşan müttefiklerinin en sonunda onu ortadan kaldırmak için patriot füzesiyle vurmanın oldukça komik olduğunu düşünen Perkins ‘’Drone’un patriot füzesine karşı hiçbir şansı yoktu, patriot kazandı.’’ ve ‘’Ben düşman olsaydım eBay’den 300 dolarlık quadcopter dronelardan alırdım ve onların bütün patriot füzelerini dronelara karşı harcatırdım’’ diyerek alay etti.