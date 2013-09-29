Akıllı cihazların ekranlarını korumak için hazırlanan Rhino Shield'in satışına başlandı

Geçtiğimiz Şubat ayında Kickstarter üzerinde Evolutive Labs (Cambridge Üniversitesi yan şirketi) tarafından başlatılan ve bu projede koyduğu 50,000 pound hedefi, 3,674 bağış ile 73,716 pound seviyesine taşıyarak başarıya ulaşana ekran koruma filmi Rhino Shield, farklı cihazlar için firmanın resmi sitesi üzerinde satılmaya başlandı.

Klasik ekran koruyucuları akıllı cihazların ekranlarını çiziklere karşı korumada yeterli olsalar da, kuvvetli darbelere karşı koruma görevlerini yerine getiremiyorlar. Bu noktada devreye giren Rhino Shield, altı farklı katmandan oluşan 0.29 mm kalığı ile Gorilla Glass 2 cam kullanan cihazlara gelen darbelerin enerjilerini özel polimer teknolojisiyle 5 kata kadar emebiliyor ve sonuç olarak üst seviye bir koruma sağlayabiliyor. Oldukça şeffaf, parmak izi bırakmayan ve kolay temizlenebilen bir yapıya sahip olduğu belirtilen ürün, Apple iPhone 4, 5, 5C, 5S, Samsung Galaxy S4, Nexus 4, Sony Xperia Z, BlackBerry Z10, HTC One gibi akıllı cep telefonları için ön ya da arka koruma filmi olarak, Apple iPad, iPad Mini, Google Nexus 10, Nexus 7, Samsung Galaxy Tab 10.1 ve Amazon Kindle Fire gibi tablet modelleri içinse ekran filmi olarak tercih edilebiliyor.

Seçilen akıllı cihaza göre minimum 17,99 Pound (29$) fiyat etiketiyle elde edilebilen Rhino Shield hakkında hazırlanmış test videolarını direkt olarak aşağıda izleyerek, ürünün gösterdiği performansı ve standart ekran koruyuculara göre ortaya koyduğu farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Satın almak isteyenler ise burayı ziyaret edebilirler.

http://www.evolutivelabs.com