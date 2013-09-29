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Akıllı cihazların ekranlarını korumak için hazırlanan Rhino Shield'in satışına başlandı

5 yıl
2,8b
1
19
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazların ekranlarını korumak için hazırlanan Rhino Shield'in satışına başlandı
Geçtiğimiz Şubat ayında Kickstarter üzerinde Evolutive Labs (Cambridge Üniversitesi yan şirketi) tarafından başlatılan ve bu projede koyduğu 50,000 pound hedefi, 3,674 bağış ile 73,716 pound seviyesine taşıyarak başarıya ulaşana ekran koruma filmi Rhino Shield, farklı cihazlar için firmanın resmi sitesi üzerinde satılmaya başlandı.
Klasik ekran koruyucuları akıllı cihazların ekranlarını çiziklere karşı korumada yeterli olsalar da, kuvvetli darbelere karşı koruma görevlerini yerine getiremiyorlar. Bu noktada devreye giren Rhino Shield, altı farklı katmandan oluşan 0.29 mm kalığı ile Gorilla Glass 2 cam kullanan cihazlara gelen darbelerin enerjilerini özel polimer teknolojisiyle 5 kata kadar emebiliyor ve sonuç olarak üst seviye bir koruma sağlayabiliyor. Oldukça şeffaf, parmak izi bırakmayan ve kolay temizlenebilen bir yapıya sahip olduğu belirtilen ürün, Apple iPhone 4, 5, 5C, 5S, Samsung Galaxy S4, Nexus 4, Sony Xperia Z, BlackBerry Z10, HTC One gibi akıllı cep telefonları için ön ya da arka koruma filmi olarak, Apple iPad, iPad Mini, Google Nexus 10, Nexus 7, Samsung Galaxy Tab 10.1 ve Amazon Kindle Fire gibi tablet modelleri içinse ekran filmi olarak tercih edilebiliyor.
Seçilen akıllı cihaza göre minimum 17,99 Pound (29$) fiyat etiketiyle elde edilebilen Rhino Shield hakkında hazırlanmış test videolarını direkt olarak aşağıda izleyerek, ürünün gösterdiği performansı ve standart ekran koruyuculara göre ortaya koyduğu farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Satın almak isteyenler ise burayı ziyaret edebilirler.
Akıllı cihazların ekranlarını korumak için hazırlanan Rhino Shield'in satışına başlandı

http://www.evolutivelabs.com Yorum Yaz
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serter33 5 yıl en beğenilen
Bu işe en çok telefonun yarı fiyatına ekran satan servisler üzülecektir.
4 inçlik iphone ekranında gerçektende muazzam bir sağlamlık sağlıyor ancak ekran boyutları arttıkça camın dayanıklılığı azalır aynı performansı vermeyebilir.
Bu işe en çok telefonun yarı fiyatına ekran satan servisler üzülecektir.4 inçlik iphone ekranında gerçektende muazzam bir sağlamlık sağlıyor ancak ekran b...
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TeufeL-07 5 yıl
İyide bu videodaki yalanmı şimdi ? Gerçek Gorilla glass 2 1.8 metreden atılan , 535 gramlık demir topta dahi kırılmazken , haberdeki gorilla glass 2 255 gramlık demir top , 48 cm yükseklikten atıldığında camı kırıyor.
youtube.com/...
İyide bu videodaki yalanmı şimdi ? Gerçek Gorilla glass 2 1.8 metreden atılan , 535 gramlık demir topta dahi kırılmazken , haberdeki gorilla glass 2 255 gramlık...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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DonsuzBalık 5 yıl
telefon üreticilerinin yanında mutlaka bunu vermeli
ama neden versinlerki
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2 Avatar Avatar
egopsycho 5 yıl
Ürünü Türkiye'den almak isteyenler için ; goo.gl/...
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kingss 5 yıl
pSy!
s4 üm 1 kere düştü ve kırıldı yerim böyle gorilla glass 3 ü eğer ciddi koruma sağlarsa alınır

benimde basima geldi 35-40 cm den sirt üstü düstü ve boydan boya catladi ne anladik gorilla glass dan
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ali4444 5 yıl
youtube.com/...

Türk malı kırılmayan cam Gorilla Glass 2 den daha sağlam. :)
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-gg- 5 yıl
Bodyguardz yerine alınabilir
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alito 5 yıl
TeufeL-07
İyide bu videodaki yalanmı şimdi ? Gerçek Gorilla glass 2 1.8 metreden atılan , 535 gramlık demir topta dahi kırılmazken , haberdeki gorilla glass 2 255 gramlık demir top , 48 cm yükseklikten atıldığında camı kırıyor. youtube.com/...

Gorilla'nın kendi videosunda, camın altında boşluk var ve ağırlık düştüğünde dikkat ederseniz cam esneme yapıyor ve demir top zıplıyor.
Ama Rhino Shield videosundaki Gorilla camın (Gerçekten Gorilla mı tartışılır) altında boşluk yok. Bu nedenle esneme yapamadığı için kırıldığını tahmin ediyorum. Rhino Shield testindeki Gorilla camın altı boş olsaydı, cam kırılmayabilirdi. Tabi benimki sadece bir varsayım. Hangi testin gerçeği yansıttığını bilmemiz çok zor.
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danGerfuLL 5 yıl
Cihazlar ekran üzerine düştüğünde kolay kolay bir şey olmuyor(benkimki düştü kırıldı diyen de olacaktır illa ki amacım oranları karşılaştırmak); ancak cihaz köşelerden biri üzerine düştüğünde sorun çıkarıyor. Doğal olarak köşede alan küçük olduğu için basınç fazla oluyor. Extra koruma için güzel; fakat köşeler için de bir çözüm olmalı.
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Jül Sezar 5 yıl
Türkiyeden alabiliyor muyuz?

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pSy! 5 yıl
s4 üm 1 kere düştü ve kırıldı yerim böyle gorilla glass 3 ü eğer ciddi koruma sağlarsa alınır
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TheDcdy 5 yıl
Fava aldım. Param olursa bi' ara belki sipariş ederim.
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oray 5 yıl
22 pound gibi bir fiyata satiyorlar kargo dahil... birazcik tuzlu sanki, ama gercekten de bu kadar fark ettiriyorsa deger gibi.
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DonsuzBalık 5 yıl
telefon üreticilerinin yanında mutlaka bunu vermeli
ama neden versinlerki
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TeufeL-07 5 yıl
İyide bu videodaki yalanmı şimdi ? Gerçek Gorilla glass 2 1.8 metreden atılan , 535 gramlık demir topta dahi kırılmazken , haberdeki gorilla glass 2 255 gramlık demir top , 48 cm yükseklikten atıldığında camı kırıyor.
youtube.com/...
2 Yanıt Yanıtla +8
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Vahşi Hindi Süprizi 5 yıl TeufeL-07
Videolardan birisinde hic darbe cizik almazken digerinde ufak catlaklat beliriyor


Biraz celiskili durum var sanki ama genel olarak kullanisli
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

İyide bu videodaki yalanmı şimdi ? Gerçek Gorilla glass 2 1.8 metreden atılan , 535 gramlık demir topta dahi kırılmazken , haberdeki gorilla glass 2 255 gramlık demir top , 48 cm yükseklikten atıldığında camı kırıyor.


youtube.com/...

Doğru söylüyorsun aslında bu ne perhiz bu ne lahana turşusu gibi olmuş.
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