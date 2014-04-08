Akıllı oyun kontrolcüsü oyuncunun duygusal yapısını algılayabiliyor





Hayatımızın her alanına el atmış durumda olan akıllı sistemler, video oyunları konusunda da oyunseverlere önemli yenilikler vaat etmeye başladı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden birisi oyuncunun duygusal tepkilerini takip edebilen sistemler.





Stanford Üniversitesi araştırmacıları ve Texas Instruments ortaklığında geliştirilen oyun kontrolcüsü konsepti, oyuncunun duygusal tepkilerini ölçerek konsola iletiyor ve oyunun yoğunluğunu bu tepkilere göre değiştirebiliyor.





Kontrolcü alışılageldik biçimde duygusal tepkileri kamera veya benzeri eklentilerle ölçmüyor. Aksine kontrolcünün elle tutulan kısımlarına deri yoluyla duyguları ölçebilen algılayıcılar yerleştirilmiş. Bu algılayıcılar nefes alma sıklığı, nabız ve hareket ölçümleri yapabiliyor.





Elde edilen bu verilere göre örneğin oyuncunun sıkıldığı tespit edilirse oyunun zorluk derecesi artırılıyor. Veya oyuncu oyuna kendisini çok kaptırırsa zorluk derecesi azaltılıyor.





Geliştirilen konsept, Kinect yoluyla nabız ölçümü yapabilen Xbox One göz önüne alındığında çok fazla ihtiyaç duyulmayan bir sistem olarak değerlendiriliyor. Ancak ekstra cihazlara gereksinim duymadan mevcut sisteme entegre edilmesi açısından alternatif çözümler sunabilir.

http://news.stanford.edu/news/2014/april/game-controller-excitement-040714.html