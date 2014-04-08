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Akıllı oyun kontrolcüsü oyuncunun duygusal yapısını algılayabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı oyun kontrolcüsü oyuncunun duygusal yapısını algılayabiliyor

Hayatımızın her alanına el atmış durumda olan akıllı sistemler, video oyunları konusunda da oyunseverlere önemli yenilikler vaat etmeye başladı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden birisi oyuncunun duygusal tepkilerini takip edebilen sistemler. 

Stanford Üniversitesi araştırmacıları ve Texas Instruments ortaklığında geliştirilen oyun kontrolcüsü konsepti, oyuncunun duygusal tepkilerini ölçerek konsola iletiyor ve oyunun yoğunluğunu bu tepkilere göre değiştirebiliyor.

Kontrolcü alışılageldik biçimde duygusal tepkileri kamera veya benzeri eklentilerle ölçmüyor. Aksine kontrolcünün elle tutulan kısımlarına deri yoluyla duyguları ölçebilen algılayıcılar yerleştirilmiş. Bu algılayıcılar nefes alma sıklığı, nabız ve hareket ölçümleri yapabiliyor.

Elde edilen bu verilere göre örneğin oyuncunun sıkıldığı tespit edilirse oyunun zorluk derecesi artırılıyor. Veya oyuncu oyuna kendisini çok kaptırırsa zorluk derecesi azaltılıyor. 

Geliştirilen konsept, Kinect yoluyla nabız ölçümü yapabilen Xbox One göz önüne alındığında çok fazla ihtiyaç duyulmayan bir sistem olarak değerlendiriliyor. Ancak ekstra cihazlara gereksinim duymadan mevcut sisteme entegre edilmesi açısından alternatif çözümler sunabilir. 

http://news.stanford.edu/news/2014/april/game-controller-excitement-040714.html Yorum Yaz
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DraGonS 5 yıl
yiyorsa regl dönemindeki türk kızının duygularını çözsün.
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xxxone 5 yıl
Joystick olmuş RPG ...
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kymelria 5 yıl
ah gol mü yedin, kıyamam ben sana diyip sırtımızı sıvazlamadığı kalmış
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E_Aydin35 5 yıl
Düşünsenize haberi; "oyun kontrolcüsü ölümü engelledi" insan hayati icin onemli olan verileri taşıması önemli bir durum bu kritrere göre acil durumlarda önemli roller oynayabilir.. :) Hem bazi oyuncular oyun oynarken kriz gecirir derecelere geliyor buda belki önlenmiş olabilir :)
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N. Chomsky 5 yıl
Elde edilen bu verilere göre örneğin oyuncunun sıkıldığı tespit edilirse oyunun zorluk derecesi artırılıyor. Veya oyuncu oyuna kendisini çok kaptırırsa zorluk derecesi azaltılıyor.


Zorluk derecesi arttırıldığında kendimizi kaptırmış olacağız, buna bağlı zorluk seviyesi düşürünce de sıkılmış olacağız.
Ve bu bir döngü içinde devam edip paradoks oluşturacak.
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RoadSing3r 5 yıl
Başlık aldatıcı çünkü henüz böyle bir "teknoloji" yok.
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