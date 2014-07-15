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Akıllı telefon desteğiyle dikkat çeken yüksek hızlı kamera tetikleyici MIOPS, Kickstarter projesine başladı

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefon desteğiyle dikkat çeken yüksek hızlı kamera tetikleyici MIOPS, Kickstarter projesine başladı
Bir balonunu patlama anını ya da etkileyici su damlalarını yakalamak için kullanılan yüksek hızlı kamera tetikleyicilerden MIOPS, Kickstarter temelinde destek aramaya başladı.
Birçok benzerinden sunduğu akıllı telefon desteğiyle ayrılan MIOPS, standart DSLR fotoğraf makinelerine kablo ile bağlanıyor ve üzerinde yer alan ışık, ses ve lazer sensörleriyle yüksek hızlı çekimlerin altında kalkabiliyor. Örneğin ortamda oluşan bir ses ile çekim yapan, karşısında meydana gelen hareketi lazer ile algılayarak dondurabilen ya da yıldırım çekimi gerçekleştirebilen ürün, bütün ayarlamaları ister dahili LCD ekranından istenirse de akıllı cep telefonu üzerinden yapılmasına imkan tanıyor. Dahili bataryası USB portu üzerinde şarj edilebilen MIOPS, Time Lapse (Fotoğraflar ile oluşturulan zaman atlamlı video) çekimler için de geniş seçenekler ortaya koyuyor.
Site üzerinde 75,000$ bağış miktarıyla yola çıkan ve bitimine 44 gün kala 13,057$ toplamayı başaran MIOPS, yapılacak en az 150$ bağış miktarıyla 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu ve çekilmiş harika bir örnek fotoğrafı aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı telefon desteğiyle dikkat çeken yüksek hızlı kamera tetikleyici MIOPS, Kickstarter projesine başladı

https://www.kickstarter.com/projects/nerotrigger/miops-smartphone-controllable-high-speed-camera-tr?ref=discovery Yorum Yaz
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Guest-4632DFDE4 4 yıl
Süper bir şeye benziyor.
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buyukbang 2 yıl
Adamlar önceki çok tutunca yeni bir versiyon çıkarmışlar. Bunda tüm kontrol ios/android cihazlarla bluetooth üzerinden yapılıyormuş. Bence bu daha güzel bir cihaz olmuş:

kickstarter.com/...
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bingbang 4 yıl
Oha çok iyi olmuş.Telefonda da bu kadar iyi mi acaba?Android uygulaması da çıksın alırım bir dal.

Geliştiricilere başarılar dilerim.Ürün bu kadar iyiyse kopup gelir zaten.
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mokinto 4 yıl
Siparis vermeden önce adamlar amma Türk'e benziyor dedim :) Bu arada ben Ultimate Version dan aldım. Basic versiyonda bluetooth ve haliyle akıllı telefon desteği yok. Dikkat edin.
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DH Misafiri 4 yıl
Aksanindan anladigim kadariyla CEO ABD'li sanirim, ama diger kurucular Turk oldugu icin desteklemeli.
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Guest-0924579C4 4 yıl
helal olsun kesinlikle desteklenmeliler
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buyukbang 4 yıl
Güzel bir ürün. Geliştiricileri Türk olduğu için destek amaçlı almayı düşünüyorum.
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memoseler 4 yıl
Ayakta alkışladım...
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KaZAaRa 4 yıl
isimleri geçtim ingilizceleri bile Türk. :)
hayırlı olsun onlar için. Güzel divays.
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SteveMeade 4 yıl
Gerekliydi
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erdor 4 yıl
Elemanlar türk sanırım ve yaptıkları iş kimsenin yapmadığı çok iyi bir iş. Güzel paralar kazanacakları kesin.
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