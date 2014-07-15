Akıllı telefon desteğiyle dikkat çeken yüksek hızlı kamera tetikleyici MIOPS, Kickstarter projesine başladı

Bir balonunu patlama anını ya da etkileyici su damlalarını yakalamak için kullanılan yüksek hızlı kamera tetikleyicilerden MIOPS, Kickstarter temelinde destek aramaya başladı.

Birçok benzerinden sunduğu akıllı telefon desteğiyle ayrılan MIOPS, standart DSLR fotoğraf makinelerine kablo ile bağlanıyor ve üzerinde yer alan ışık, ses ve lazer sensörleriyle yüksek hızlı çekimlerin altında kalkabiliyor. Örneğin ortamda oluşan bir ses ile çekim yapan, karşısında meydana gelen hareketi lazer ile algılayarak dondurabilen ya da yıldırım çekimi gerçekleştirebilen ürün, bütün ayarlamaları ister dahili LCD ekranından istenirse de akıllı cep telefonu üzerinden yapılmasına imkan tanıyor. Dahili bataryası USB portu üzerinde şarj edilebilen MIOPS, Time Lapse (Fotoğraflar ile oluşturulan zaman atlamlı video) çekimler için de geniş seçenekler ortaya koyuyor.

Site üzerinde 75,000$ bağış miktarıyla yola çıkan ve bitimine 44 gün kala 13,057$ toplamayı başaran MIOPS, yapılacak en az 150$ bağış miktarıyla 2014 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu ve çekilmiş harika bir örnek fotoğrafı aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/nerotrigger/miops-smartphone-controllable-high-speed-camera-tr?ref=discovery