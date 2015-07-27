Akıllı telefon işlemcisi pazarı %20 büyüdü: Detaylı analiz ve oyuncuların durumu

Akıllı telefonlarda kullanılan mobil işlemcilerin oluşturduğu pazarın küresel büyüklüğü, bir önceki yıla kıyasla %20 büyüyerek 5. 3 milyar dolara ulaştı. Araştırmanın sahibi olan Strategy Analytics'in raporuna göre pazarın en büyük 5 oyuncusu sırasıyla Qualcomm, Apple, MediaTek, Samsung ve Spreadtrum. Pek çok cihaz üreticisine platform sağlayan ancak üst seviye telefonlar için sunduğu Snapdragon 810 ile hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan Qualcomm, %47 ile açık fark ile lider gelirken, onu %16 ile Apple ve %15 ile MediaTek izliyor.

Binlerce çalışanını işten çıkaracağı ve işlemci bölümünü ayıracağı konuşulan Qualcomm, %47 ile lider görünse de, bir önceki yıla göre %8'lik gerileme yaşadı. Sene sonuna doğru sevkiyatına başlayacağı Snapdragon 820 ile beklenen sıçramayı gerçekleştiremezse, önümüzdeki yıl şu anki pazar payının altında kalabilir. Şirketin pazar payında itici güç olan ürünler ise Snapdragon 400 ve Snapdragon 600 serisi işlemcilerin giriş ve orta segmentteki güçlü pozisyonları.

Bir önceki yılın ilk çeyreğine göre bu ürünlerin satışında %33 artış gözlemleniyor. Yani Qualcomm üst segmentte pazar payı kaybederken, bunun telafisini ise alt segmentlerde yapıyor. Pazar payı anlamında bu destekleyici bir gelişim olsa da, Snapdragon 800 serisinin karlılığına sahip olmayan ürünler hiç şüphe yok ki karlılığa çok fazla katkı sağlayamıyor ve bu da yatırımcıları endişlendiriyor. Strategy Analitcs'e göre bir önceki yıla göre bu senenin ilk çeyreğinde göre üç haneli yani agresif olarak büyüyen üç firma bulunuyor, Huawei'in işlemci bölümü HiSilicon, Intel ve Samsung. Anavatanı Çin başta olmak üzere okyanus aşırı coğfrafyalarda geçen yıl sıçrama yapan Huawei, özellikle P ve Mate serisi "premium" cihazlarında kendi silikonlarını kullanırken, maliyetin ön plana çıktığı modellerde ise silikon ve baskılı devre kartı özelleştirilmelerine girmek yerine Qualcomm ile devam ediyor.

Intel kampında ise tablo biraz daha farklı. Bu sene sonuna doğru akıllı telefonlar için 14nm Atom işlemcilerini sunmaya hazırlanan şirket, global ölçekte Asus'un ZenFone ailesi ile yürürken ayrıca Çin ekosisteminde işbirliği yaptığı yerel üreticiler ile orada da gelişim gösteriyor. Ayrıca son dönemde daha fazla karşımıza çıkan "Intel Inside" logolu ucuz tabletler de AP (Application Processor) diye tabir ettiğimiz mobil işlemci pazarında Intel'in en azından adet seviyesinde güçlenmesini sağlıyor.

Samsung'a gelecek olursak eğer, 14nm üretim geometrisini akıllı telefon dünyası ile tanıştıran şirketin keyfi yerinde görünüyor. Galaxy S6 ailesinde kullandığı Exynos 7420 işlemcisi, Android ekosistemindeki işlemci gelişim endeksinden yola çıkarsak eğer rakiplerinin bir jenerasyon önünde yer alıyor. Üstelik tasarımın yanında üretimin de şirket tarafından yapılması, maliyet projeksiyonu başta olmak üzere pek çok açıdan şirketin elini güçlendiriyor. Üstelik şimdilerde Samsung, Exynos işlemci ailesinin alt türevlerini de hazırlıyor ve Qualcomm'a ihtiyaç duyduğu segmentlerde de kendi silikonlarına yöneliyor. Geliştirdiği işlemcilerini genelde kendi ürünlerinde kullanan Samsung, nadiren de olsa paylaşabiliyor ki bugünlerde Çinli Meizu örneğin MX4 Pro modelinde Exynos çip kullanıyor.



