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Akıllı telefon işlemcisi pazarı %20 büyüdü: Detaylı analiz ve oyuncuların durumu

3 yıl
3,8b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlarda kullanılan mobil işlemcilerin oluşturduğu pazarın küresel büyüklüğü, bir önceki yıla kıyasla %20 büyüyerek 5. 3 milyar dolara ulaştı. Araştırmanın sahibi olan Strategy Analytics'in raporuna göre pazarın en büyük 5 oyuncusu sırasıyla Qualcomm, Apple, MediaTek, Samsung ve Spreadtrum. Pek çok cihaz üreticisine platform sağlayan ancak üst seviye telefonlar için sunduğu Snapdragon 810 ile hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan Qualcomm, %47 ile açık fark ile lider gelirken, onu %16 ile Apple ve %15 ile MediaTek izliyor.
Binlerce çalışanını işten çıkaracağı ve işlemci bölümünü ayıracağı konuşulan Qualcomm, %47 ile lider görünse de, bir önceki yıla göre %8'lik gerileme yaşadı. Sene sonuna doğru sevkiyatına başlayacağı Snapdragon 820 ile beklenen sıçramayı gerçekleştiremezse, önümüzdeki yıl şu anki pazar payının altında kalabilir. Şirketin pazar payında itici güç olan ürünler ise Snapdragon 400 ve Snapdragon 600 serisi işlemcilerin giriş ve orta segmentteki güçlü pozisyonları. 
Akıllı telefon işlemcisi pazarı %20 büyüdü: Detaylı analiz ve oyuncuların durumu
 
Bir önceki yılın ilk çeyreğine göre bu ürünlerin satışında %33 artış gözlemleniyor. Yani Qualcomm üst segmentte pazar payı kaybederken, bunun telafisini ise alt segmentlerde yapıyor. Pazar payı anlamında bu destekleyici bir gelişim olsa da, Snapdragon 800 serisinin karlılığına sahip olmayan ürünler hiç şüphe yok ki karlılığa çok fazla katkı sağlayamıyor ve bu da yatırımcıları endişlendiriyor. Strategy Analitcs'e göre bir önceki yıla göre bu senenin ilk çeyreğinde göre üç haneli yani agresif olarak büyüyen üç firma bulunuyor, Huawei'in işlemci bölümü HiSilicon, Intel ve Samsung. Anavatanı Çin başta olmak üzere okyanus aşırı coğfrafyalarda geçen yıl sıçrama yapan Huawei, özellikle P ve Mate serisi "premium" cihazlarında kendi silikonlarını kullanırken, maliyetin ön plana çıktığı modellerde ise silikon ve baskılı devre kartı özelleştirilmelerine girmek yerine Qualcomm ile devam ediyor. 
Intel kampında ise tablo biraz daha farklı. Bu sene sonuna doğru akıllı telefonlar için 14nm Atom işlemcilerini sunmaya hazırlanan şirket, global ölçekte Asus'un ZenFone ailesi ile yürürken ayrıca Çin ekosisteminde işbirliği yaptığı yerel üreticiler ile orada da gelişim gösteriyor. Ayrıca son dönemde daha fazla karşımıza çıkan "Intel Inside" logolu ucuz tabletler de AP (Application Processor) diye tabir ettiğimiz mobil işlemci pazarında Intel'in en azından adet seviyesinde güçlenmesini sağlıyor.
Samsung'a gelecek olursak eğer, 14nm üretim geometrisini akıllı telefon dünyası ile tanıştıran şirketin keyfi yerinde görünüyor. Galaxy S6 ailesinde kullandığı Exynos 7420 işlemcisi, Android ekosistemindeki işlemci gelişim endeksinden yola çıkarsak eğer rakiplerinin bir jenerasyon önünde yer alıyor. Üstelik tasarımın yanında üretimin de şirket tarafından yapılması, maliyet projeksiyonu başta olmak üzere pek çok açıdan şirketin elini güçlendiriyor. Üstelik şimdilerde Samsung, Exynos işlemci ailesinin alt türevlerini de hazırlıyor ve Qualcomm'a ihtiyaç duyduğu segmentlerde de kendi silikonlarına yöneliyor. Geliştirdiği işlemcilerini genelde kendi ürünlerinde kullanan Samsung, nadiren de olsa paylaşabiliyor ki bugünlerde Çinli Meizu örneğin MX4 Pro modelinde Exynos çip kullanıyor.  


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efyavas 3 yıl en beğenilen
Qualcomm s615 ve s800 serisi arasına bir işlemci daha konumlandırmalı bence gpu ve bellek yetersiz s615te
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alper-tgn 3 yıl
Qualcomm'a rakip çıkmaz ise daha çok ısınır.
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OverClocK1ng 3 yıl
Tr@mmler
Benim için S800/801 şuan dahi kral socdir. Full Hd için yeterli bir gpuya ve bunun yanında dengeli bir yapıya sahip (performans, ısınma, mimari vs.). Qualcommun yaptığı en iyi işti S800 ve uzun süre de öyle kalacak gibi.

Bence 805 ile FullHD en iyi kombinasyon. Daha üstü çok ısınıyor. Daha altının performansı düşük.
Ayrıca 805 in GPU su daha az güç de tükettiği için daha iyi. Sonrasında ısınma sorunları başladı.
Bence bir üretici çıkıp da 720p ekranlı ve 805 li bir cihaz üretse, fiyatı da makul olsa çok iyi olur.
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kadirirdem 3 yıl
valla analiz doğru quallcomm s810 la sıkıntıya girdi 820 le çözerser iyi kurtarır fakat çözemesse iyice düşer pazar payı mtk kaynak kodlarını açsın gpu yu güçlendirsin dahada büyücektir samsungda ise ekmegine kaymak sürüyor s6 ve edge deki işlemci gerçekten çok başarılı oda alt seviye geliştirip s410,615 ayarında uygun fiyatlı işlemci yaparsa quallcommı ekmeginden edebilir ama samsung da kaynak kodlarını açması lazım quallcomm gibi...
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Tr@mmler 3 yıl
Benim için S800/801 şuan dahi kral soc'dir. Full Hd için yeterli bir gpu'ya ve bunun yanında dengeli bir yapıya sahip (performans, ısınma, mimari vs.). Qualcomm'un yaptığı en iyi işti S800 ve uzun süre de öyle kalacak gibi.
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blackzeros 3 yıl
sd620 geliyor zaten ekinoks 7420 ile benzer skorlar almis son testlerinde , gpu tarafındada birseyler yapacaklardir mutlaka.yalniz sd820 lider olamazsa buyuk sıkıntı yasar qualcomm
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interwap 3 yıl
Spreadtrum ilk defa duyuyorum.
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shadowmexo 3 yıl
ilk yoruma katılıyorum. 615'in yenisi gelmeli ve FHD de daha iyi bir grafik deneyimi sunması lazım. Snapdragon 410 720p'yi kurtarıyor ama S615 FHD'yi kurtarmıyor.
M4 Aqua, t60 gibi modeller akıcıya yakın ( tam akıcı değil) çalışıyorken FHD de kendini kaybediyor. İşin ilginç olanı fiyat performans olarak başka bir alternatifi olmadığı için gene de çok satması.
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BekirTemel 3 yıl
Qualcomm rakipsizlikten ileri gitmiyor fikrini destekleyen bir tablo.Yarısı piyasada onlara ait işlemcilerin.
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anldrms34 3 yıl
Erdi abi MediaTek uvey evlatmi
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efyavas 3 yıl en beğenilen
Qualcomm s615 ve s800 serisi arasına bir işlemci daha konumlandırmalı bence gpu ve bellek yetersiz s615te
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