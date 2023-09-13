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    MediaTek mobil dünyada liderliğini kaybedebilir

    Mobil yonga dünyasının lideri durumundaki MediaTek tahtını kaybedebilir. Qualcomm yükselişini sürdürürken UNISOC da yıl sonuna kadar büyük bir sürpriz yapabilir.
    MediaTek Tam Boyutta Gör
    Başarısız geçen Helio X macerası sonrasında dibe vuran MediaTek, ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdi ve mucizelere imza attı. Qualcomm’un bir dönem lider olduğu pazarda söz artık MediaTek’in. Bununla birlikte işler iyi gitmiyor.

    MediaTek halen lider

    Yılın ikinci yarısında mobil yonga sevkiyatlarına dayanan araştırmaya göre MediaTek yüzde 30 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Firma üst üste 12 çeyrek mobil yonga pazarında lider olmayı başardı. Ne var ki son 6 çeyrektir gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

    Qualcomm son 3 çeyrektir yükselişte ve yüzde 29 pazar payına ulaştı. Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 yonga setleri firmanın geri dönüşüne yardım ediyor.

    Apple’ın geçen yıldan bu yana iPhone satışlarının düşüşüne paralel olarak pazar payı kaybettiği görülüyor. Alt seviye telefonların iddialı ismi UNISOC ise yüzde 15 ile en yüksek pazar payına ulaşmış durumda. Samsung da yeniden eski seviyelerini yakalamaya çalışıyor.

    Yılın geri kalanında Qualcomm’un atak yaparak MediaTek’i geçebileceği belirtiliyor. Ayrıca giriş seviyesi 5G telefonların rağbet görmesi ile UNISOC firması yeni dönemde sürprizlere imza atabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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