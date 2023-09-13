MediaTek mobil dünyada liderliğini kaybedebilir

MediaTek halen lider
Yılın ikinci yarısında mobil yonga sevkiyatlarına dayanan araştırmaya göre MediaTek yüzde 30 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Firma üst üste 12 çeyrek mobil yonga pazarında lider olmayı başardı. Ne var ki son 6 çeyrektir gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.
Qualcomm son 3 çeyrektir yükselişte ve yüzde 29 pazar payına ulaştı. Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 yonga setleri firmanın geri dönüşüne yardım ediyor.
Apple’ın geçen yıldan bu yana iPhone satışlarının düşüşüne paralel olarak pazar payı kaybettiği görülüyor. Alt seviye telefonların iddialı ismi UNISOC ise yüzde 15 ile en yüksek pazar payına ulaşmış durumda. Samsung da yeniden eski seviyelerini yakalamaya çalışıyor.
Yılın geri kalanında Qualcomm’un atak yaparak MediaTek’i geçebileceği belirtiliyor. Ayrıca giriş seviyesi 5G telefonların rağbet görmesi ile UNISOC firması yeni dönemde sürprizlere imza atabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.