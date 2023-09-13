MediaTek mobil dünyada liderliğini kaybedebilir

Tam Boyutta Gör Başarısız geçen Helio X macerası sonrasında dibe vuran MediaTek, ciddi bir yeniden yapılanma sürecine girdi ve mucizelere imza attı. Qualcomm’un bir dönem lider olduğu pazarda söz artık MediaTek’in. Bununla birlikte işler iyi gitmiyor.

MediaTek halen lider

Yılın ikinci yarısında mobil yonga sevkiyatlarına dayanan araştırmaya göre MediaTek yüzde 30 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Firma üst üste 12 çeyrek mobil yonga pazarında lider olmayı başardı. Ne var ki son 6 çeyrektir gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

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Qualcomm son 3 çeyrektir yükselişte ve yüzde 29 pazar payına ulaştı. Snapdragon 8 Gen 2, Snapdragon 7 Gen 1, Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 yonga setleri firmanın geri dönüşüne yardım ediyor.

Apple’ın geçen yıldan bu yana iPhone satışlarının düşüşüne paralel olarak pazar payı kaybettiği görülüyor. Alt seviye telefonların iddialı ismi UNISOC ise yüzde 15 ile en yüksek pazar payına ulaşmış durumda. Samsung da yeniden eski seviyelerini yakalamaya çalışıyor.

Yılın geri kalanında Qualcomm’un atak yaparak MediaTek’i geçebileceği belirtiliyor. Ayrıca giriş seviyesi 5G telefonların rağbet görmesi ile UNISOC firması yeni dönemde sürprizlere imza atabilir.

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