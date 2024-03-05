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    Mediatek, akıllı telefon işlemci pazarında liderliğini sürdürdü: Samsung büyük düşüş yaşadı

    Mediatek, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yıllık %21 artış kaydederek 117 milyon adet ile en çok çip satışı gerçekleştiren üretici oldu. Gelirde ise Apple ilk sırada yer aldı. 
    Mediatek, akıllı telefon işlemci pazarında liderliğini sürdürdü Tam Boyutta Gör
    Teknoloji market analisti Canalys, 2023'ün 4. çeyreğinde akıllı telefon işlemci üreticilerinin pazar paylarına yönelik rapor yayınladı. Buna göre Mediatek geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yıllık %21 artış kaydederek 117 milyon adet ile en çok çip satışı gerçekleştiren üretici oldu. Apple, 78 milyon satışla ikinci, Qualcomm ise 69 milyon satışla üçüncü sırada yer aldı.

    Mediatek, akıllı telefon işlemci pazarında liderliğini sürdürdü Tam Boyutta Gör

    Gelirde Apple lider

    Gelir açısından ise 2023'ün 4. çeyreğinde Apple ilk sırada yer aldı. iPhone'larda yer alan A serisi çipler, Cupertino şirkete son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %20 artışla 87 milyar dolar gelir getirdi. Ancak bu gelirin, Apple işlemci satışı yapmadığı için çip geliri olmadığını, iPhone satış geliri olduğunu belirtelim.

    İkinci sırada ise Mediatek'ten çok daha az satış yapmasına rağmen daha üst seviye çip pazarına hakim olması nedeniyle 30 milyar dolar gelir ile Qualcomm yer aldı. Mediatek ise son çeyrekte 23 milyar dolar gelir elde etti.

    Raporda yalnızca Ekim-Aralık 2023 dönemi yer alıyor, mali yılın tamamına ilişkin ayrıntılar yer almıyor. Mediatek, Apple ve Qualcomm pazardaki ilk üç yonga seti üreticisi olurken, Huawei'nin sahibi olduğu HiSilicon, 7 milyon birim için 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu, Çinli şirketin öncelikle Kirin 9000S'li Nova 12 ve Mate 60 telefonlarını ortalama 1000 dolara sattığı anlamına geliyor.

    Çin'den gelen bir diğer sürpriz ise Unisoc yonga setli telefonların hem gelir hem de hacim açısından yıllık bazda %24 artış göstermesi oldu. Unisoc çiplerini kullanan telefonlarının yarısı, gelişmekte olan pazarlarda popüler olan Infinix, Tecno ve iTel markalarını içeren Transsion şemsiyesi altında yer aldı.

    Exynos, Samsung'un yüzünü güldürmüyor

    Samsung ise, Exynos çipli telefonların sevkiyatında %48'lik bir düşüş gördü ve üç aylık geliri geçen yıla göre %44 azalarak 5 milyar dolara geriledi. Exynos 2400 çipsetli Galaxy S24 ve Galaxy S24+'ın satışlarında artış görülmesi ve Exynos 1480'li Galaxy A55'in bu ay gelecek olması nedeniyle 2024'ün ilk yarısında Samsung'un satışlarında hafif bir artış bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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