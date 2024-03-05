Mediatek, akıllı telefon işlemci pazarında liderliğini sürdürdü: Samsung büyük düşüş yaşadı

Tam Boyutta Gör Teknoloji market analisti Canalys, 2023'ün 4. çeyreğinde akıllı telefon işlemci üreticilerinin pazar paylarına yönelik rapor yayınladı. Buna göre Mediatek geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yıllık %21 artış kaydederek 117 milyon adet ile en çok çip satışı gerçekleştiren üretici oldu. Apple, 78 milyon satışla ikinci, Qualcomm ise 69 milyon satışla üçüncü sırada yer aldı.

Gelirde Apple lider

Gelir açısından ise 2023'ün 4. çeyreğinde Apple ilk sırada yer aldı. iPhone'larda yer alan A serisi çipler, Cupertino şirkete son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %20 artışla 87 milyar dolar gelir getirdi. Ancak bu gelirin, Apple işlemci satışı yapmadığı için çip geliri olmadığını, iPhone satış geliri olduğunu belirtelim.

İkinci sırada ise Mediatek'ten çok daha az satış yapmasına rağmen daha üst seviye çip pazarına hakim olması nedeniyle 30 milyar dolar gelir ile Qualcomm yer aldı. Mediatek ise son çeyrekte 23 milyar dolar gelir elde etti.

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Raporda yalnızca Ekim-Aralık 2023 dönemi yer alıyor, mali yılın tamamına ilişkin ayrıntılar yer almıyor. Mediatek, Apple ve Qualcomm pazardaki ilk üç yonga seti üreticisi olurken, Huawei'nin sahibi olduğu HiSilicon, 7 milyon birim için 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu, Çinli şirketin öncelikle Kirin 9000S'li Nova 12 ve Mate 60 telefonlarını ortalama 1000 dolara sattığı anlamına geliyor.

Çin'den gelen bir diğer sürpriz ise Unisoc yonga setli telefonların hem gelir hem de hacim açısından yıllık bazda %24 artış göstermesi oldu. Unisoc çiplerini kullanan telefonlarının yarısı, gelişmekte olan pazarlarda popüler olan Infinix, Tecno ve iTel markalarını içeren Transsion şemsiyesi altında yer aldı.

Exynos, Samsung'un yüzünü güldürmüyor

Samsung ise, Exynos çipli telefonların sevkiyatında %48'lik bir düşüş gördü ve üç aylık geliri geçen yıla göre %44 azalarak 5 milyar dolara geriledi. Exynos 2400 çipsetli Galaxy S24 ve Galaxy S24+'ın satışlarında artış görülmesi ve Exynos 1480'li Galaxy A55'in bu ay gelecek olması nedeniyle 2024'ün ilk yarısında Samsung'un satışlarında hafif bir artış bekleyebiliriz.

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