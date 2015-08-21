Akıllı telefon pazarı dünya çapında doyuma ulaşıyor

Her yıl onlarca yeni marka yüzlerce akıllı telefon piyasaya sürüyor. Bu akıllı telefonlar her yıl neredeyse toplam yarım milyara ulaşan satış rakamlarına imza atıyorlar. Gartner araştırma şirketinin yaptığı araştırma ise artık pazarın doyum noktasına ulaştığını gösteriyor.

Satışlar henüz tüm üreticiler için gerilemeye başlamış değil ancak bazı üreticilerin önemli ölçüde düşüşler yaşaması pazarın doygunlaştığının bir göstermesi. Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl perakendecilere toplam 290 milyon seviyesinde bir sevkiyat gerçekleştirilmiş, ancak bu yıl sevkiyat 329 milyonu aşmış durumda. Ancak Samsung ve Lenovo gibi bazı büyük üreticilerin satışları önemli ölçüde azalmış durumda.

En çok satış yapan şirketlere baktığımızda ilk 5'de Samsung, Apple, Huawei, Lenovo (Motorola satışları dahil) ve Xiaomi'yi görüyoruz. Samsung'un satışları 4 milyon civarında gerilese de Güney Koreli üretici hala lider konumda. Bunun yanında Apple ise diğer üreticilere göre agresif bir büyüme göstererek satışlarını 13 milyon adet arttırmayı başarmış. Huawei ve Xioami'nin de Çin pazarı etkisiyle satışları arttırmaya devam edebildiği düşünülüyor.

Akıllı telefon değil de daha genel bir terim olan "Cep Telefonu" satışlarına baktığımızda ise durgunluk daha net görülüyor. Bu tarafta geçtiğimiz yıl toplam satış 444 milyon iken bu yıl sadece %0.4'lük bir artış gösterebilmiş. Samsung'un gerileyişi yine göze çarpıyor ancak Microsoft, LG ve Lenovo gibi üreticiler de bu durumdan nasibini almış durumda. Listeye baktığımızda Lenovo dışındaki diğer Çinli üreticilerin tümünün yükselişte olduğunu görüyoruz. Şimdilik akıllı telefon pazarının doygunluğa ulaşmasını engelleyen en büyük ölçüde Çin ve Hindistan gibi görünüyor. Diğer yandan Sony ve HTC'nin yükselişe geçen üreticilerle baş etmekte zorlandığı da bir gerçek.

İşletim sistemi tarafında da hem Samsung'un gerileyişi hem de Apple'ın agresif yükselişi dengeleri bir miktar değiştirmiş. Geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefonların %83.2'si Android işletim sistemine sahipken bu yıl oran %82.2 seviyesinde. Apple ise pazar payını %12.2'den %14.6'ya taşımış durumda. Kalan kısımda Windows, Blackberry ve diğer işletim sistemlerinin de pay kaybettiğini görüyoruz.

http://www.gartner.com/newsroom/id/3115517