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Akıllı telefon pazarı dünya çapında doyuma ulaşıyor

3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Akıllı telefon pazarı dünya çapında doyuma ulaşıyor
 
Her yıl onlarca yeni marka yüzlerce akıllı telefon piyasaya sürüyor. Bu akıllı telefonlar her yıl neredeyse toplam yarım milyara ulaşan satış rakamlarına imza atıyorlar. Gartner araştırma şirketinin yaptığı araştırma ise artık pazarın doyum noktasına ulaştığını gösteriyor.
Satışlar henüz tüm üreticiler için gerilemeye başlamış değil ancak bazı üreticilerin önemli ölçüde düşüşler yaşaması pazarın doygunlaştığının bir göstermesi. Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl perakendecilere toplam 290 milyon seviyesinde bir sevkiyat gerçekleştirilmiş, ancak bu yıl sevkiyat 329 milyonu aşmış durumda. Ancak Samsung ve Lenovo gibi bazı büyük üreticilerin satışları önemli ölçüde azalmış durumda.
Akıllı telefon pazarı dünya çapında doyuma ulaşıyor
 
En çok satış yapan şirketlere baktığımızda ilk 5'de Samsung, Apple, Huawei, Lenovo (Motorola satışları dahil) ve Xiaomi'yi görüyoruz. Samsung'un satışları 4 milyon civarında gerilese de Güney Koreli üretici hala lider konumda. Bunun yanında Apple ise diğer üreticilere göre agresif  bir büyüme göstererek satışlarını 13 milyon adet arttırmayı başarmış. Huawei ve Xioami'nin de Çin pazarı etkisiyle satışları arttırmaya devam edebildiği düşünülüyor.
Akıllı telefon pazarı dünya çapında doyuma ulaşıyor
 
Akıllı telefon değil de daha genel bir terim olan "Cep Telefonu" satışlarına baktığımızda ise durgunluk daha net görülüyor. Bu tarafta geçtiğimiz yıl toplam satış 444 milyon iken bu yıl sadece %0.4'lük bir artış gösterebilmiş. Samsung'un gerileyişi yine göze çarpıyor ancak Microsoft, LG ve Lenovo gibi üreticiler de bu durumdan nasibini almış durumda. Listeye baktığımızda Lenovo dışındaki diğer Çinli üreticilerin tümünün yükselişte olduğunu görüyoruz. Şimdilik akıllı telefon pazarının doygunluğa ulaşmasını engelleyen en büyük ölçüde Çin ve Hindistan gibi görünüyor. Diğer yandan Sony ve HTC'nin yükselişe geçen üreticilerle baş etmekte zorlandığı da bir gerçek.
İşletim sistemi tarafında da hem Samsung'un gerileyişi hem de Apple'ın agresif yükselişi dengeleri bir miktar değiştirmiş. Geçtiğimiz yıl satılan akıllı telefonların %83.2'si Android işletim sistemine sahipken bu yıl oran %82.2 seviyesinde. Apple ise pazar payını %12.2'den %14.6'ya taşımış durumda. Kalan kısımda Windows, Blackberry ve diğer işletim sistemlerinin de pay kaybettiğini görüyoruz.
Akıllı telefon pazarı dünya çapında doyuma ulaşıyor
 

http://www.gartner.com/newsroom/id/3115517 Yorum Yaz
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***Leopard*** 3 yıl en beğenilen
İnşallah bunun karşılığı olarak Donanım Haber,neredeyse 2-3 yıldır artık Telefon Haber olarak değiştirmesi gereken ismi değiştirme külfetinden kurtulur da tekrar özüne dönüp donanıma yönelir.
Dh de her yerden telefon haberi fışkırıyor.Bıktırdı artık
İnşallah bunun karşılığı olarak Donanım Haber,neredeyse 2-3 yıldır artık Telefon Haber olarak değiştirmesi gereken ismi değiştirme külfetinden kurtulur da tekra...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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redoracle 3 yıl ***Leopard***
***Leopard***

İnşallah bunun karşılığı olarak Donanım Haber,neredeyse 2-3 yıldır artık Telefon Haber olarak değiştirmesi gereken ismi değiştirme külfetinden kurtulur da tekrar özüne dönüp donanıma yönelir.

Dh de her yerden telefon haberi fışkırıyor.Bıktırdı artık

Valla işin entersan tarafı bende bunu yazdığımda(daha fazla donanım haberi olsun özellikle yeni çıkan işlemciler var hala incelenmeyen vs) eksi atanlar var(Mesut Çevik beyden şüphelenmiyo değilim hani
(iş çıkarmayın şimdi bize aldığımız ücreti biliyomusunuz,ne yoğunluktayız biliyomusunuz he,bastım eksiyi ohhh iyi geldi be
) yahu forumun ismi belli,ha başka bir isim olsa ve daha önce dünyada ilk(özellikle herkes erdi beyden şüpheleniyodu-cevap nickte saklıydı aslında
) amd işlemci,ekran kartları hakkında vs. sızıntıları okurduk,yabancı kaynaklar dh imzalı o fotoları bilgileri kullanırdı,hem merakla takip eder,hem de gururlanırdık,heey gibi DH heyyy.
***Leopard***İnşallah bunun karşılığı olarak Donanım Haber,neredeyse 2-3 yıldır artık Telefon Haber olarak değiştirmesi gereken ismi değ...
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BekirTemel 3 yıl
Artık donanımlarda birbirini tekrarlıyor,tasarımlar da haliyle insanlar artık eskisi gibi ,bu cihaza sahip olmalıyım kafasında değiller,mobil ekosistem her zaman işler ama bu şaşalı günlerini ilerde çok arayacak olmaları muhtemeldir.
Artık donanımlarda birbirini tekrarlıyor,tasarımlar da haliyle insanlar artık eskisi gibi ,bu cihaza sahip olmalıyım kafasında değiller,mobil ekosistem her zam...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Çok yazdıklarım elinde tuşlu işadamları görürsün demekki iş sadece gösteriş o da zamanla heves olur geçer çoğu kişi tuşlu telefon a dönmeye başladı
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Paroksetin 3 yıl
Eğer oyun oynamayan biriyseniz, veya arada sırada gpu zorlamayan oyunlar oynuyorsanız emin olun bir telefona 1500+ 2000+ vermenin hiç bir anlamı yok. Ha veren kesim ya popilik peşinde koşan egositler, ya da oyunlarla kafayı bozmuş ruh hastası kişiler olmaktadır.
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MS4343 3 yıl Paroksetin
TianLeiLe
Eğer oyun oynamayan biriyseniz, veya arada sırada gpu zorlamayan oyunlar oynuyorsanız emin olun bir telefona 1500+ 2000+ vermenin hiç bir anlamı yok. Ha veren kesim ya popilik peşinde koşan egositler, ya da oyunlarla kafayı bozmuş ruh hastası kişiler olmaktadır.

orta seviye telefonlarla da bahsettigin gelişmiş 3d oyunlar ( real racing 3- asphalt 8- gta v.s ) çok rahat oynanıyor zaten....üst seviyede o donanım şuan için büyük ölçüde heba oluyor,( tamam üst seviye telefonda web performansı daha iyi şusu iyi busu iyide yinede o donanimin hakkini verecek uygulama yok piyasada )
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Tensi 3 yıl
LG G2 den sonra zaten telefon degistirmeyi gerektirecek adam gibi degisiklikte gelmedi bence.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
Birbirinin aynısı telefonlar oyun oynamak için telefona 2.700 vermek yerine o paraya ps4 veya iyi bir laptop alınır.
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arel.gr 3 yıl
vaaayy, yeralti nasil statu lansmani yapacak ?
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Guest-E84249922 3 yıl arel.gr
arel.gr

vaaayy, yeralti nasil statu lansmani yapacak ?


telefonların yerini gözlükler alır
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kadirirdem 3 yıl
artık herşey birbirini tamamlıyor.hala s800 yada s600 lü bir cihaz belki 2 2,5 yıl geçmesine ragmen insanların işini görüyor ne gerek var 2700 tl lere bir cihaz almanın gerek yokki s410 lu gm 4g bile bir çok insanın işini görürken(yüksek kalitede oyunlar hariç)o kadar paralı telefonlara ne gerek var.Bende Şuan s4 Kullanıcıyorum Ufak Tefek sıkıntılar hariç memnunum değiştirirsem nexus modellerinden alcam ve güncellemesi kesilene kadar kullanacam hala nexus 4 güncelleme alıyor ve takır takır çalışıyor.
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aspirin_00 3 yıl
bir tek bende yok :D
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john ronald reuel tolkien 3 yıl
Yeter artık zaten. Gereksiz yere ürün alan her bencil bilgisiz tüketici yüzünden dünya teknoloji çöplüğüne döndü. Almayın şu ürünleri ihtiyacınız yoksa. Bir yerlerinize bişeyler olmaz. Dünyayıda düşünün biraz. Bu kadar bencil olmayın.
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fx3169 3 yıl
Değerli yazar ve editörler lütfen Google Analytics ya da benzer bir platform üzerinden sitenize gelen ziyaretçilerin hangi anahtar kelimelerle geldiğini hangi bölümün daha çok tık aldığını verilerle açıklayın.Şu "Bilgisayar Haberi Üsterük" muhabbeti çok sıktı.
Sanki site yönetimi sizinle biliyor.Donanım haberi daha çok tık alırsa neden yapmasınlar?
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Cem 3 yıl
Telefonlarda bir yenilik yokki, her yıl yeni telefon lansmanlarında geçen sene 810 bu sene 820 işlemci kullandık, rami 3gb dan 4 gb çıkardık. Yok android 4,4 değilde 5,1 oldu falan.. Bunlar artık birşey katmıyor. Artık biraz yeni teknolijiler kullansınlar, esnek ekran, holografik görüntü yüksek kapasiteli pil vs.
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fuujitsu 3 yıl
Insanlar daha bilincli artik. Amiral gemisiyle yapılan seylerin %95 ini orta segment telefonda yapabiliyor. Yani dogal olarak amiral gemi veya ust model cihaz almak israf oluyor bence.Bana oyle geliyor ki artik yazılım guncellemelerine onem veren firmalar daha on plana cikicak.
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