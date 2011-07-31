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Akıllı telefon pazarının yeni lideri; Apple

7 yıl
5,3b
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36
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının yeni lideri; Apple
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Apple, Nokia ve Samsung gibi akıllı telefon pazarının önemli isimlerinin 2011 takvim yılının 2.çeyreğiyle ilgili ekonomik verileri açıklamaları ile birlikte pazardaki sıralamada netleşiyor.Son çeyrekteki mali performansı ile likidite açısından Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakan Apple, uzun süredir Nokia'nın egemen olduğu akıllı telefon pazarında liderliğe oturmayı başardı.

Strategy Analytics firmasının yayınladığı analiz raporuna göre Apple, son çeyrekte 20,34 milyon adet iPhone (iPhone 4 ve iPhone 3Gs) satışı ile akıllı telefon pazarında liderliği, aynı dönem içerisinde 16,7 milyon adet akıllı telefon satışı yapan Finli dev Nokia'dan alırken; son çeyrek raporunda satış sayılarını açıklamayı tercih etmeyen Samsung ise, rapora göre, 19,2 milyon adet akıllı telefon satışı ile Apple'dan sonra pazardaki ikinci büyük firma olmayı başarmış durumda.

2.çeyrekte küresel bazda akıllı telefon sevkiyatı %76 artış ile 110 milyon birime ulaştığını belirten Strategy Analytics'in kıdemli analistlerinden Alex Spektor, "Apple'ın akıllı telefon pazarında gelir ve net kar açısından en büyük satıcı olduğunu raporlarımızda belirtmiştik. Bugün, yani ilk iPhone'un satışa sunulmasından 4 sene sonra ise Apple, %18'lik pazar payı ile pazarın en büyük satıcısı olmayı başardı." derken; Cupertino'lunun bu büyümesinin altında yatan sebebin Çin ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki kullanıcıya ulaşabilmiş olmasını gösterdi.

Akıllı telefon pazarının yeni lideri; Apple
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Apple, son çeyrekte iPhone satışlarını yıllık bazda %142 arttırarak pazar payını %8,4'den %18,5'a yükseltirken; Koreli Samsung ise %520 gibi muazzam bir büyüme oranı ile pazar payını %5'den %17,5'a yükseltmeyi başardı. ABC Research'ün kıdemli analistlerinden Michael Morgan da, bu büyüme oranlarına vurgu yaparak; Samsung'un liderliği kısa bir süre içersinde yükselebileceğini öngörüyor. ABI Research'ün raporuna göre 2.çeyrekte sevkiyatı gerçekleştirilen Android'li akıllı telefon sayısıysa 47 milyona yükselirken; bu sevkiyatın %34'ü Samsung, %23'ü HTC ve %11'i ise Sony Ericsson tarafından gerçekleştirildi.

Bu üç devin yanı sıra açıkladıkları son çeyre raporunda Blackberry'nin mucidi RIM, çeyrek bazda %11'lik azalma ile 13,2 milyon; HTC, 12.1 milyon adet, Motorola ise 4.4 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini açıklarken; telefon dünyasının diğer iki ismi LG ve Sony Ericsson ise satışını gerçekleştirdikleri akıllı telefon sayısını ise açıklamayı tercih etmediler.


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Muhibbi- 7 yıl en beğenilen
Apple iphone'u çıkartmasaydı hala nokia lider olurdu 5800'ı olan akıllı telefonum var diye dolanırdı bu başarı applenin hakkı
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funkmaster 7 yıl Miasmus
Miasmus

mustafax_001

Apple iphoneu çıkartmasaydı hala nokia lider olurdu 5800ı olan akıllı telefonum var diye dolanırdı bu başarı applenin hakkı



bence şu an kimse ortalıkta akıllı telefonum var diye dolanmıyordur. Ne biçim isim o "akıllı telefon"... ne yani şimdi iphone u olan - "bak benim akıllı telefonum var senin ki aptal" diye hava mı atıyor?

Nasıl bir zihniyet oluştuysa insanlarda artık. Kendi zekalarıyla değilde telefonlarının zekalarıyla sidik yarışı yapıyor.



Nasreddin Hoca da durur mu, yapıştırmış cevabı:




































































































Ne saçmalıyorsun birader?
Miasmusmustafax_001Apple iphoneu çıkartmasaydı hala nokia lider olurdu 5800ı olan akıllı telefonum var d...
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Apple gerçekten de uçmuş durumda ama samsungun yakında bi dur diyeceğine inanıyorum.
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kantikk 7 yıl
millet geri zekalı yemin ediyorum ,ip4 aldım bluetothla transfer yapmıyom mp3 dinleyemiyom bilgisayarıma da bağlayamıyom,bide ben solağım sol elimle telefonu tutrsan zaten çekmiyo ama saolsun steve amca einstein ya sağ elinizle kullanun diyo bi bakıyoz ip4 en fazla satan telefon burdan herkese alkış 2,000tl boşunamı verdik..yoo boşuna değildi ters çevirip üstüne oturalım diyedir
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DH Misafiri 7 yıl
apple kol düğmesi çıkarmış, üzerinde ısırılmış elma logolu olanından, çok tiki duruyormuş. tam size göre, hadi hemen koşun alın birkaç tane, steve amcanız ölmeden, servetine biraz daha servet katın.
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Erasmus78 7 yıl
Yahu hala daha forumda iPhone 4'ün maliyetinin 200$ olduğunu bilip SGS II nin veya HTC Sensation'un 500$ a mal olduğunu sanan kekler var.
Arkadaşlar! iPhone 4 ün parça maliyeti 184$ dir. Bu 184$ içine operasyonel giderler, nakliye, distribütör ve bayi karı, ar-ge maliyeti ve garanti masrafları dahil değildir.
Siz ne sanıyorsunz? Samsung SGS II yi, HTC Sensation'u aslında 500$'a mâl edip ölmüşlerinin hayrına size 649$'a satıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? :D
Samsung SGS II yi HTC de Sensation'u yaklaşık 200$ a mal ediyorlar. Size göre Apple ne kadar kazık geçiriyorsa Samsung ve HTC ve hatta diğerleri de aynı derecede kazık geçiriyorlar.
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mertgraph1979 7 yıl
Yahu hala daha forumda iPhone 4'ün maliyetinin 200$ olduğunu bilip SGS II nin veya HTC Sensation'un 500$ a mal olduğunu sanan kekler var.

Arkadaşlar! iPhone 4 ün parça maliyeti 184$ dir. Bu 184$ içine operasyonel giderler, nakliye, distribütör ve bayi karı, ar-ge maliyeti ve garanti masrafları dahil değildir.

siz ne sanıyorsunz? Samsung SGS II yi, HTC Sensation'u aslında 500$'a mâl edip ölmüşlerinin hayrına size 649$'a satıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? :D

Samsung SGS II yi HTC de Sensation'u yaklaşık 200$ a mal ediyorlar. Size göre Apple ne kadar kazık geçiriyorsa Samsung ve HTC ve hatta diğerleri de aynı derecede kazık geçiriyorlar.


Anlatamazsınız bunu. Oksijen devir daim yapmadığı için bu tarz insanların vücutlarında beyinde bir yerde yetersiz kalıyor tabi böyle konular için.
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sertacarslan 7 yıl
broodofqueen
Bu yükseliş anlamsız değil ama çok hızlı. Bu saatten sonra düşüş zamanı başlar. Kimse sürekli yükselemez. Ve eğer çıktığı kadar hızlı düşerse bunları nakit stoğu bile kurtaramaz.

Sürdürülebilir yükseliş çok zor değil bence.
Tek yapacakları arkalarına aldıkları rüzgarı(müşteri kitlesini, marka ve kalite imajını vs) iyi değerlendirmeye ve "bunu yaptık, alın" yerine "ben müşteri olsaydım ne isterdim" mantığıyla yaklaşmaya devam etmek.
Diyeceksiniz ki müşteri BT dosya transferi, daha kişiselleştirilebilir arayüz, flash desteği vs. de ister...
Sayılar büyük bir müşteri kesiminin bu eksikleri çok da istemediğini gösteriyor maalesef.
Not:Bir anti-appleci...
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Saw_ 7 yıl
Android fanlar yine basmış konuyu
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BoDuR 7 yıl
Samsungun yeni bir model çıkarttığı andan itibaren eski modellere desteğini çektiğine dair yoğun fikirler ve haberler ortaya atılmıştı.Keza böyle bir alışkanlığı varsa ve bunu sürdürürse yükseliş ve piyasada tutunabilme olasılığını ters yönde etkiler diye düşünüyorum.

Bunun dışında Apple firmasının kullandığı hassas dokunmatiğin patenti Apple firmasında mıydı?Dikkat ederseniz genel itibariyle o hassasiyet neredeyse hiçbir telefonda yok,patentin Apple'da olmasından dolayı mı yoksa belirli kısıtlamalar nedeniyle mi?

Fakat netice itibariyle insan kendini nasıl mutlu hissediyorsa o şekilde hareket eder ve yaşamını sürdürür.Bu bağlamda kişilerin birbirlerine saygı göstermesi farzdır diye düşünüyorum.

Şahsen bir Apple kullanıcısıyım ve yukarıda belirttiğim üzere mutluyum.Aynı şekilde platform ve özellik farklılıklarıyla başarılı bir sekme de ilerleyen bir sürü firma ve cihaz da mevcut elbette..Hepsini tek potada eritip tercihlerimiz ve bakış açımızı sekment alarak takdir etmek gerekir.Ama ne olursa olsun hiçbirisi ''FANBOY'' oluşumu için uğraşmıyor emin olun.

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umutcanuygun 7 yıl
Tabi appleın başarısı tartışılamaz fakat appleın agresif tavrı diğer firmaları çok fazla etkiliyor yani diğer firmalar daha iyi birşeyler yapmaya çalışırken patent ihlalı davaları uçuşuyor buda firmanın geri adım atmasını sağlıyor appleın bu başarısı appleı bir adım ileri atar diğer firmalara agresif davranışı ise bize bir eksidir.
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Klasör.:X:. 7 yıl
Bu seferlik bu haberi nadasa bırakıyorum.Seneye çok iyi cevaplarım olacak yaşarsam :)
Biride kalkmış telefonu satmaktan bahsediyo xD ey insan oğlu bir telefon alıyorsun altın değil değeri düşse sanane ki? O özellikler başta sana yeterken değeri düşünce yetmeyecek mi? telefonun değeri düşünce hata mesajımı alacaksın?Samsungu alırsın bozulana kadar kullanırsın.Tabi sen dünyanın en pahalı telefonunu kullanayım bi kaç kişiye hava atayım diyosan o zaman başka :))
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detroit21 7 yıl
Budami zorunuza gitti :)
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yaman06 7 yıl

detroit21

Budami zorunuza gitti :)


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UnInvited_Guest 7 yıl detroit21
detroit21

Budami zorunuza gitti :)

Evet gitti hak eden Samsung du bakınız yükselişine bence ileriki zamanlarda samsung çürük elmadan alır liderliği hem de bundaki kadar az bir farkla değil arayı baya açacak samsung :-)
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UnInvited_Guest 7 yıl
Bence de asıl başarı Samsung un ,Çürük elmacılar basmış burayı samsung başarılı diyen - leri alıyor :-)
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mugurgok 7 yıl
iphone'a para dayanmaz, Samsung desen aldıklarımın hepsi bozuldu, en iyisi HaTiCe almak gibi gelio
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