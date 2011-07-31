Akıllı telefon pazarının yeni lideri; Apple

Apple, Nokia ve Samsung gibi akıllı telefon pazarının önemli isimlerinin 2011 takvim yılının 2.çeyreğiyle ilgili ekonomik verileri açıklamaları ile birlikte pazardaki sıralamada netleşiyor.Son çeyrekteki mali performansı ile likidite açısından Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakan Apple, uzun süredir Nokia'nın egemen olduğu akıllı telefon pazarında liderliğe oturmayı başardı.

Strategy Analytics firmasının yayınladığı analiz raporuna göre Apple, son çeyrekte 20,34 milyon adet iPhone (iPhone 4 ve iPhone 3Gs) satışı ile akıllı telefon pazarında liderliği, aynı dönem içerisinde 16,7 milyon adet akıllı telefon satışı yapan Finli dev Nokia'dan alırken; son çeyrek raporunda satış sayılarını açıklamayı tercih etmeyen Samsung ise, rapora göre, 19,2 milyon adet akıllı telefon satışı ile Apple'dan sonra pazardaki ikinci büyük firma olmayı başarmış durumda.

2.çeyrekte küresel bazda akıllı telefon sevkiyatı %76 artış ile 110 milyon birime ulaştığını belirten Strategy Analytics'in kıdemli analistlerinden Alex Spektor, "Apple'ın akıllı telefon pazarında gelir ve net kar açısından en büyük satıcı olduğunu raporlarımızda belirtmiştik. Bugün, yani ilk iPhone'un satışa sunulmasından 4 sene sonra ise Apple, %18'lik pazar payı ile pazarın en büyük satıcısı olmayı başardı." derken; Cupertino'lunun bu büyümesinin altında yatan sebebin Çin ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki kullanıcıya ulaşabilmiş olmasını gösterdi.

Apple, son çeyrekte iPhone satışlarını yıllık bazda %142 arttırarak pazar payını %8,4'den %18,5'a yükseltirken; Koreli Samsung ise %520 gibi muazzam bir büyüme oranı ile pazar payını %5'den %17,5'a yükseltmeyi başardı. ABC Research'ün kıdemli analistlerinden Michael Morgan da, bu büyüme oranlarına vurgu yaparak; Samsung'un liderliği kısa bir süre içersinde yükselebileceğini öngörüyor. ABI Research'ün raporuna göre 2.çeyrekte sevkiyatı gerçekleştirilen Android'li akıllı telefon sayısıysa 47 milyona yükselirken; bu sevkiyatın %34'ü Samsung, %23'ü HTC ve %11'i ise Sony Ericsson tarafından gerçekleştirildi.

Bu üç devin yanı sıra açıkladıkları son çeyre raporunda Blackberry'nin mucidi RIM, çeyrek bazda %11'lik azalma ile 13,2 milyon; HTC, 12.1 milyon adet, Motorola ise 4.4 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdiğini açıklarken; telefon dünyasının diğer iki ismi LG ve Sony Ericsson ise satışını gerçekleştirdikleri akıllı telefon sayısını ise açıklamayı tercih etmediler.

