Akıllı telefonlar ve aksiyon kameraları için yeni bir görüntü sabitleme aparatı: StayblCam

Akıllı cep telefonlarının dahi 4K çözünürlükte video çekebildiği günümüzde, kullanıcılar her zaman daha iyi görüntünün peşinde koşuyorlar. Bu iyi görüntüyü sağlayan aparatların başında gelen sabitleme cihazları ise, StayblCam gibi alternatifler ile çeşit olarak artmaya devam ediyor.

Kickstarter üzerinde Eskil Nordhaug tarafından başlatılan StayblCam, her boyuttaki akıllı cep telefonları ve GoPro gibi aksiyon kameraları ile aktif olarak kullanılabiliyor. Diğer benzerlerine göre biraz daha büyük bir gövde de hazırlanan ancak bu sayede bağlı cihazları 91cm yukarıya kaldırabilen ürün, yumuşak malzemeden hazırlanan kafa bölümüyle üzerlerinde kılıf olsa dahi cep telefonlarını, standart üçayak (Tripod) bağlantısıyla da aksiyon kameralarını rahatlıkla taşıyabiliyor. Tek elle kullanım için geliştirilen ve temel olarak elde yapılan çekimlerde oluşan sarsıntıları minimum seviyeye indiren StayblCam, ters çalışma desteğiyle de yere yakın çekimlerin yapılmasına imkan tanıyor. StayblCam ile kamera hareketleri ise başparmak ve işaret parmağı kullanılarak jiroskopik kavrama aparatı üzerinden rahatlıkla yerine getirilebiliyor.

Genel gövde yapısıyla katlanabilir şemsiyeleri andıran StayblCam, Kickstarter'da koyduğu 35,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 11,900$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak en az 74$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebilen StayblCam sabitleme aparatı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1462553184/stayblcam-super-steady-video-with-iphone-gopro-and?ref=discovery