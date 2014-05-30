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Akıllı telefonlar ve aksiyon kameraları için yeni bir görüntü sabitleme aparatı: StayblCam

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ve aksiyon kameraları için yeni bir görüntü sabitleme aparatı: StayblCam
Akıllı cep telefonlarının dahi 4K çözünürlükte video çekebildiği günümüzde, kullanıcılar her zaman daha iyi görüntünün peşinde koşuyorlar. Bu iyi görüntüyü sağlayan aparatların başında gelen sabitleme cihazları ise, StayblCam gibi alternatifler ile çeşit olarak artmaya devam ediyor.
Kickstarter üzerinde Eskil Nordhaug tarafından başlatılan StayblCam, her boyuttaki akıllı cep telefonları ve GoPro gibi aksiyon kameraları ile aktif olarak kullanılabiliyor. Diğer benzerlerine göre biraz daha büyük bir gövde de hazırlanan ancak bu sayede bağlı cihazları 91cm yukarıya kaldırabilen ürün, yumuşak malzemeden hazırlanan kafa bölümüyle üzerlerinde kılıf olsa dahi cep telefonlarını, standart üçayak (Tripod) bağlantısıyla da aksiyon kameralarını rahatlıkla taşıyabiliyor. Tek elle kullanım için geliştirilen ve temel olarak elde yapılan çekimlerde oluşan sarsıntıları minimum seviyeye indiren StayblCam, ters çalışma desteğiyle de yere yakın çekimlerin yapılmasına imkan tanıyor. StayblCam ile kamera hareketleri ise başparmak ve işaret parmağı kullanılarak jiroskopik kavrama aparatı üzerinden rahatlıkla yerine getirilebiliyor.
Genel gövde yapısıyla katlanabilir şemsiyeleri andıran StayblCam, Kickstarter'da koyduğu 35,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 11,900$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak en az 74$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2014 Temmuz ayında elde edilebilen StayblCam sabitleme aparatı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı telefonlar ve aksiyon kameraları için yeni bir görüntü sabitleme aparatı: StayblCam

https://www.kickstarter.com/projects/1462553184/stayblcam-super-steady-video-with-iphone-gopro-and?ref=discovery Yorum Yaz
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limbesh 5 yıl
dikey sarsıntıyı engellemez
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Vedpla 5 yıl
Şekil itibariyle çok şıkmış
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aybey 5 yıl
İyiymiş. En azından kaba değil.
ister ois ister steadyshot özelliği olsun yine de buna benzer bir alete video çekerken ihtiyaç duyarsınız. telefonlardaki ois ve steadyshot özellikleri en fazla el titremelerini telafi eder, ciddi anlamdaki sarsıntılar için çok fazla telafi yapamazlar. Sahne akıp giderken onu kovalayan kameramanın tüm vücudu da hareketleneceği için buna benzer aparatlara ihtiyaç var.
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AppleFans 5 yıl
Kamerada ois varsa ne gerek var ki buna? Misal g2
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war3z 5 yıl
başarılı bir ürün
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