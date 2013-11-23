Akvis, Magnifier fotoğraf boyutlandırma yazılımının 7. sürümünü yayınladı

Ürettiği farklı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan Akvis, fotoğrafların çözünürlüklerinin değiştirilmesine imkan tanıyan Magnifier yazılımının 7. sürümünü yayınladı.

Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde bağımsız olarak ya da popüler fotoğraf düzenleme yazılımları Adobe Photoshop ve Adobe Photoshop Elements bünyesinde eklenti olarak çalışabilen Magnifier, 7. sürümüyle 64 bit Windows desteğine kavuyor ve bu sayede 64-bit işlemcilerin tüm gücünden sonuna kadar yararlanabiliyor. Ayrıca bağımsız olarak çalışan versiyonu içerisine "Crop (Kesme)" aracı eklenen çözünürlük değiştirme yazılımı, hazırlanan fotoğrafları Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Google+ gibi popüler sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor. Çoklu fotoğraf işleme süreciyle ilgili oluşan hatalardan da kurtulan Magnifier 7, Apple'ın yeni Mac OS X 10.9 Mavericks işletim sistemine ve TIFF, JPEG, BMP, PNG, RAW formatlarına da tam destek veriyor.

197 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen fotoğraf boyutlandırma yazılımı Magnifier 7, 10 günlük ücretsiz deneme sürümüyle ortak olarak buradan elde edilebiliyor.





http://www.photographyblog.com/news/akvis_magnifier_7/