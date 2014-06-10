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Akvis, MakeUp yazılımını 3.5 sürümüne yükseltti

4 yıl
281
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akvis, MakeUp yazılımını 3.5 sürümüne yükseltti
Hazırladığı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan Akvis, MakeUp yazılımını yeni özellikler ile güncelledi.

32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4 - 10.9 işletim sistemleriyle ve popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla uyumlu olarak kullanılabilen Akvis MakeUp, portre fotoğraflara özel olarak çalışıyor ve kişilere hızlı temizlik ve cilt temizleme gibi işlemleri sunuyor. Yayınlanan 3.5 sürümüyle bünyesine paylaşma butonu eklenen ve bu sayede Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Google+ temelli paylaşma yapabilen yazılım, ayrıca birçok hatadan kurtuluyor ve RAW düzenleme açısından geliştirmeler alıyor.

39$ fiyat etiketiyle satılan MakeUp yazılımına ve 10 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.photographyblog.com/news/akvis_makeup_3.5/ Yorum Yaz
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