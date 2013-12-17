Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akvis, NatureArt fotoğraf düzenleme yazılımının 5.5 sürümünü kullanıma sundu

5 yıl
353
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akvis, NatureArt fotoğraf düzenleme yazılımının 5.5 sürümünü kullanıma sundu
Ürettiği farklı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan ve bu yazılımlarını devamlı olarak geliştiren firmalardan Akvis, fotoğraflara birçok farklı efekt ekleyebilen NatureArt yazılımını 5.5 sürümüne güncelledi.
32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4-10.9 bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Akvis NatureArt, ister bağımsız ister Photoshop üzerinde eklenti olarak çalışma gösterebiliyor ve özellikle manzara fotoğrafları içerisine oldukça gerçekçi yağmur, güneş, su, yıldırım, bulut, gökkuşağı, ateş ve buz gibi birçok farklı filtreyi ekleyebiliyor. Yayınlanan 5.5 sürümüyle ise bünyesine Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Google+ temelli paylaşma butonu getirilen NatureArt, ayrıca artık RAW fotoğrafları açabiliyor ve Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements 12, Corel PaintShop Pro X6 desteklerine kavuşuyor.
Genel olarak Mac ve Windows tarafında birçok hatadan arındırılan Akvis NatureArt, 724 fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden elde edilebiliyor.

http://www.photographyblog.com/news/akvis_natureart_5.5/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim