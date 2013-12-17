Akvis, NatureArt fotoğraf düzenleme yazılımının 5.5 sürümünü kullanıma sundu

Ürettiği farklı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan ve bu yazılımlarını devamlı olarak geliştiren firmalardan Akvis, fotoğraflara birçok farklı efekt ekleyebilen NatureArt yazılımını 5.5 sürümüne güncelledi.

32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4-10.9 bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Akvis NatureArt, ister bağımsız ister Photoshop üzerinde eklenti olarak çalışma gösterebiliyor ve özellikle manzara fotoğrafları içerisine oldukça gerçekçi yağmur, güneş, su, yıldırım, bulut, gökkuşağı, ateş ve buz gibi birçok farklı filtreyi ekleyebiliyor. Yayınlanan 5.5 sürümüyle ise bünyesine Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Google+ temelli paylaşma butonu getirilen NatureArt, ayrıca artık RAW fotoğrafları açabiliyor ve Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop Elements 12, Corel PaintShop Pro X6 desteklerine kavuşuyor.

Genel olarak Mac ve Windows tarafında birçok hatadan arındırılan Akvis NatureArt, 724 fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden elde edilebiliyor.

http://www.photographyblog.com/news/akvis_natureart_5.5/