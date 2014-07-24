Akvis, NatureArt fotoğraf düzenleme yazılımının 6.0 sürümünü kullanıma sundu

Ürettiği farklı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan ve bu yazılımlarını devamlı olarak geliştiren firmalardan Akvis, fotoğraflara birçok farklı efekt ekleyebilen NatureArt yazılımını 6.0 sürümüne güncelledi.





32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4-10.9 bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabilen Akvis NatureArt, ister bağımsız ister Photoshop üzerinde eklenti olarak çalışma gösterebiliyor ve özellikle manzara fotoğrafları içerisine oldukça gerçekçi yağmur, güneş, su, yıldırım, bulut, gökkuşağı, ateş ve buz gibi birçok farklı filtreyi ekleyebiliyor. Yayınlanan 6.0 kodlu son sürümüyle bünyesine yeni efekt temelli ön ayarlar eklenen ve artık Dropbox desteğiyle paylaşım yapabilen uygulama, ayrıca 64-bit Windows işletim sistemlerinde daha performanslı çalışıyor, en yeni Photoshop CC 2014 desteğini kazanıyor ve yeni RAW destekleriyle geliyor.





Genel olarak Mac ve Windows tarafında birçok hatadan da arındırılan Akvis NatureArt, 74$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden elde edilebiliyor.





http://www.photographyblog.com/news/akvis_natureart_6.0/