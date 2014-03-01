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Akvis, OilPaint yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi

5 yıl
6,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akvis, OilPaint yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi
Hazırladığı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan Akvis, kısa zaman önce kullanıma sunduğu OilPaint yazılımını 2.0 sürümüne güncelledi.

32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4 - 10.9 işletim sistemleriyle ve popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla uyumlu olarak kullanılabilen Akvis OilPaint, içerisine eklenen fotoğrafları geliştirilen özel algoritması sayesinde yağlı boya ile yapılmış gibi görünen bir şekle sokabiliyor. Firmanın diğer yazılımları gibi kullanımı kolay bir ara yüz ile gelen OilPaint, özellikle manzara ve mimari fotoğraflarında oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yazılımın içerisinde aynı zamanda isteğe bağlı olarak değiştirilebilen birçok ayar seçeneği de bulunuyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle ise eskiye oranla daha hızlı çalışan yazılım, aynı zamanda eklenen yağlı fırça ile bölgesel boyamaya izin veriyor, geçmiş fırçalama ile yapılan değişiklikleri geriye alabiliyor, kaplamayla alakalı geliştirmelere kavuşuyor, birçok hatadan kurtuluyor ve kontrol paneli için yeni bir yerleşimle geliyor.

50$ fiyat etiketiyle satılan OilPaint yazılımına ve 10 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.


http://akvis.com/en/company/news.php Yorum Yaz
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