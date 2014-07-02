Akvis'den yeni bir fotoğraf düzenleme yazılımı daha: Pastel

Farklı fotoğraf düzenleme teknikleri için hazırladığı yazılımlar ile tanınan Akvis, ürün gamını bu sefer Pastel ismini verdiği yeni üyesiyle genişletti.





32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4 - 10.9 işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Akvis Draw, içerisine eklenen fotoğrafları dijital sanat eserlerine çevirerek yağlı boya ile yapılmış forma sokabiliyor. Arayüzü firmanın diğer yazılımlarıyla aynı şekilde tasarlanan Paint, bağımsız çalışması yanında Photoshop eklentisi olarak da görev yapabiliyor ve birçok ince ayarlamaya izin vererek farklı sonuçlar sağlayabiliyor.





49$ fiyat etiketiyle satışa çıkan Akvis Paint yazılımına ve 10 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/akvis_pastel/