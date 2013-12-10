Akvis'den yeni fotoğraf efekt programı: OilPaint

Birçok farklı amaç için hazırladığı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan Akvis, ürün gamına OilPaint isimli yeni bir yazılım daha ekledi.

32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4 - 10.9 işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Akvis OilPaint, içerisine eklenen fotoğrafları geliştirilen özel algoritması sayesinde yağlı boya ile yapılmış gibi görünen bir şekle sokabiliyor. Firmanın diğer yazılımları gibi kullanımı kolay bir ara yüz ile gelen OilPaint, özellikle manzara ve mimari fotoğraflarında oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yazılımın içerisinde aynı zamanda isteğe bağlı olarak değiştirilebilen birçok ayar seçeneği de bulunuyor.

50$ fiyat etiketiyle satılan OilPaint yazılımına ve 10 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.electronista.com/articles/13/12/10/amberlight.released.at.introductory.price.on.app.store/