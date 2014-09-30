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Alcatel'den ekstra telefon aksesuarına sahip Pop Mega Phablet modeli

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel'den ekstra telefon aksesuarına sahip Pop Mega Phablet modeli

Orta seviyeye yönelik başarılı modelleri ile tanıdığımız Çinli Alcatel modeli geçen yıl HTC'nin başlattığı ve Sony'nin devam ettirdiği mini telefon aksesuarı trendine Alcatel de katılıyor. 

Firmanın tanıttığı Pop Mega adlı 6 inçlik Phablet modeli Buddy adında Bluetooth üzerinden bağlanan bir telefon aksesuarına sahip. Buddy ile telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz, mesaj gönderebiliyorsunuz. Cihaz ayrıca kısa bir süre şarj desteği de sağlıyor.

Pop Mega modelinde ise 6 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Snapdragon işlemciden gücünü alıyor ve 1GB RAM ile sistemi destekliyor. Kullanıcı için 4GB artırılabilir depolama alanı sunulurken, 3400mAh gücündeki batarya ile uzun kullanım süreleri hedefleniyor. Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Alcatel Pop Mega 250$ fiyat etiketine sahip. HTC'nin Mini+ aksesuarının 100$ olduğu düşünüldüğünde Alcatel'in alternatif bir teklif sunduğu görülebilir. Model Ekim ayında ABD'de satışa sunulacak. 

http://www.phonearena.com/news/Alcatels-Pop-Mega-phablet-comes-with-an-extra-phone_id61193 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 5 yıl
Özellikleri 2008 den kalma olupta bataryası 2018 seviyesinde olan telefonlar nedense ilgimi çekiyor
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newrophat 5 yıl
vodafone alcatelin 1gb lık telefonunu 800 liraya satıyor . turkcell daha donanımlı 2 gblık başka modelini 1000 liraya satarken , evkur yada öyle biryer 3gblık modelini 1600 liraya satıyor .

bu saçma fiyat politikası ile bi yol olmaz alcatelden . önce yaygın satış ağına , zincir mağazalara vs... yönelsinler .
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multiTYRT 5 yıl
183 ppi, sıkılınca saymakla iyi zaman geçirilir.
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Lightr 5 yıl
Sesli güldüm bu nedir yahu
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khytr89 5 yıl
"Orta seviyeye yönelik başarılı modelleri ile tanıdığımız Çinli Alcatel modeli geçen yıl HTC'nin başlattığı ve Sony'nin devam ettirdiği mini telefon aksesuarı trendine Alcatel de katılıyor."
Bu paragraf ne boyle yahu biraz ozenli yazin !!
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Fenomenon 5 yıl
öyle yapacağıma tuşlu telefon alırım yanına da memopad 7 alırım aynı hesaba gelmiş olur :)
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Batuist 5 yıl
yakında o telefon aksesuarınıda akıllı yaparlar. basmatik tuşların yerini dokunmatik alır tam ekran dokunmatik olur. sonra o ekranıda büyütürler işlemcisiydi ramiydi gpu'suydu onuda yarıştırırlar abisi gibi birşey olur. sonra telefon aksesuarının aksesuarını çıkarırlar ve albaştan bütün işlemleri bir daha tekraralarlar.. bir telefon yanında olur 4-5 telefon hepsi birbirinin aksesuarı olur..
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MrKemal17 5 yıl
''Pop Mega modelinde ise 6 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken''
Bu cümleyi okuyunca hayal kırıklığına uğradım, artık bu çözünürlükte ekran üretilmesin.En azından 720p olmalıydı.
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doctor_bey 5 yıl
6 inç ekrana 540x960 ekran,pikselleri sayariz artık :(
Kaç ppi olacağı hakkında bi bilgi varmı?
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BekirHan 5 yıl
Kazan doğurdu!!!
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FightForBeer 5 yıl
İyi hoş da şimdi bizim devlet 2 katı vergi alımasın?
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