Alcatel'den ekstra telefon aksesuarına sahip Pop Mega Phablet modeli





Orta seviyeye yönelik başarılı modelleri ile tanıdığımız Çinli Alcatel modeli geçen yıl HTC'nin başlattığı ve Sony'nin devam ettirdiği mini telefon aksesuarı trendine Alcatel de katılıyor.





Firmanın tanıttığı Pop Mega adlı 6 inçlik Phablet modeli Buddy adında Bluetooth üzerinden bağlanan bir telefon aksesuarına sahip. Buddy ile telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz, mesaj gönderebiliyorsunuz. Cihaz ayrıca kısa bir süre şarj desteği de sağlıyor.





Pop Mega modelinde ise 6 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Snapdragon işlemciden gücünü alıyor ve 1GB RAM ile sistemi destekliyor. Kullanıcı için 4GB artırılabilir depolama alanı sunulurken, 3400mAh gücündeki batarya ile uzun kullanım süreleri hedefleniyor. Modelde 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Alcatel Pop Mega 250$ fiyat etiketine sahip. HTC'nin Mini+ aksesuarının 100$ olduğu düşünüldüğünde Alcatel'in alternatif bir teklif sunduğu görülebilir. Model Ekim ayında ABD'de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Alcatels-Pop-Mega-phablet-comes-with-an-extra-phone_id61193