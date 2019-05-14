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Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor

Amazon’un uzun süredir üzerinde çalıştığı Alexa ile güvenlik sistemleri entegrasyonu sonunda kullanıcılara sunulmaya başlandı. Echo hoparlör artık cam kırılmasını tespit edebilecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Ev Elektroniği
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor
6 aydan uzun zamandır üzerinde çalışmaların devam ettiği Amazon Alexa Guard, sonunda kullanıcılara sunulmaya başlandı. Bugünden itibaren, şimdilik sadece ABD’deki Echo hoparlör kullanıcıları Alexa’ya “Evden çıkıyorum” diyerek güvenlik sistemini aktive edebiliyor.
Echo hoparlörler, güvenlik sistemi aktive edildikten sonra evin içerisinde varsa bağlı duman dedektörü ya da diğer güvenlik cihazlarını sürekli kontrol ediyor. Echo bunun yanında kullanıcı sesini her yönden algılamakta kullandığı mikrofonlarının yardımıyla cam kırılma sesi duyduğunda yine sizi durumdan haberdar ediyor.
Alexa’nın kazandığı özelliklerden bir diğeri olan Away Lighting, sizin akıllı ampül kullanım geçmişinizden esinlenerek sanki evdeymişsiniz gibi ışıkları kontrol ediyor.
Tüm Echo kullanıcılarına ücretsiz sunulan Alexa Guard özelliği, öncelikle ayarlardan aktivasyona ihtiyaç duyuyor. Özellik aşamalı olarak dağıtıldığından henüz herkesin erişimi mevcut değil.
Tam olarak bir güvenlik sistemi ya da güvenlik kameraları kurulumu yerine geçmeyecek bu sistem, acil durumda güvenlik güçlerini aramıyor. Bunun dışında hırsız ya da başka kötü niyetli kişi evinize sessiz bir biçimde kapıdan ya da pencereden, yani cam kırmadan girerse yine sistem bir işe yaramıyor.

https://www.amazon.com/b/ref=ods_rr_surl?node=18021383011 Yorum Yaz
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