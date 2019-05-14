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Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung ezeli rakiplerinden biri olan Apple'ın TV uygulaması ve AirPlay 2'yi, 2019 model Samsung akıllı televizyon modellerine getireceğini açıkladı.
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple ve Samsung teknoloji sektörünün en önde gelen rakip şirketlerinden ikisi. Her ne kadar rekabetleri kıyasıya bir şekilde devam etse de, her iki şirket de birbirleriyle çalışmanın faydalarını bildikleri için bunu sürdürüyorlar. Bunun son örneği ise Samsung'un yakın bir zamanda 2019 model akıllı televizyonlarına, Apple TV uygulaması ve AirPlay 2'yi getireceğini açıklaması.

Kullanıcıların yayın alternatifleri genişleyecek

Samsung Electronics'in önde gelen yöneticilerinden biri olan Won-Jin Lee, bu önemli konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda: "Son on yılda, Samsung, Smart TV platformumuzda tüketicilere en geniş yelpazedeki içeriği sunma konusunda ön saflarda yer aldı. Apple TV uygulamasını bir Smart TV platformuna entegre eden ilk TV üreticisi olan Samsung, müşterilerimize bugün mevcut en büyük ekranlarda Apple TV uygulaması deneyimi sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Peki bu gelişme müşteriler açısından ne anlama geliyor? Bir Apple TV'ye sahip olmayanlar, Apple TV uygulamalarına erişebilecek, TV şovlarını ve filmleri Samsung akıllı televizyonunda izleyebilecek. Ayrıca Apple TV uygulaması, kullanıcılara diğer akış servislerine abone olmak için erişim de sağlayacak. Tüm bunlara ek olarak AirPlay 2 desteğiyle, kullanıcılar iOS veya Mac cihazlarından doğrudan Samsung TV'ye içerik aktarabilecekler.

https://news.samsung.com/global/samsung-becomes-first-tv-manufacturer-to-launch-the-apple-tv-app-and-airplay-2 Yorum Yaz
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AirSupport 3 hf.
Samsung UHD Curved TV kullanıyorum gelmemiş hangi modellere gelecek bilgisi olan var mı?
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NakahNiyesuh 3 hf.
LG bakalım hangi modellerine getirecek?
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K.B.V. 3 hf.
Umarım mevcut tv’lere de yuklenebilir. Sadece 2019 model tv’lere gelecekse ne anladik bu isten.
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canmania 3 hf.
Apple artık Apple TV kutusu üretmekten vazgeçiyor bence yakında LG ye ve diğer akıllı tvlere de gelecek bu destek çünkü artık Netflix gibi içerikten kazanacak parayı.
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