Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor

Apple ve Samsung teknoloji sektörünün en önde gelen rakip şirketlerinden ikisi. Her ne kadar rekabetleri kıyasıya bir şekilde devam etse de, her iki şirket de birbirleriyle çalışmanın faydalarını bildikleri için bunu sürdürüyorlar. Bunun son örneği ise Samsung'un yakın bir zamanda 2019 model akıllı televizyonlarına, Apple TV uygulaması ve AirPlay 2'yi getireceğini açıklaması.

Kullanıcıların yayın alternatifleri genişleyecek

Samsung Electronics'in önde gelen yöneticilerinden biri olan Won-Jin Lee, bu önemli konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda: "Son on yılda, Samsung, Smart TV platformumuzda tüketicilere en geniş yelpazedeki içeriği sunma konusunda ön saflarda yer aldı. Apple TV uygulamasını bir Smart TV platformuna entegre eden ilk TV üreticisi olan Samsung, müşterilerimize bugün mevcut en büyük ekranlarda Apple TV uygulaması deneyimi sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

https://news.samsung.com/global/samsung-becomes-first-tv-manufacturer-to-launch-the-apple-tv-app-and-airplay-2

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Peki bu gelişmeaçısından ne anlama geliyor? Bir'ye sahip olmayanlar, Apple TV uygulamalarına erişebilecek, TV şovlarını ve filmleriakıllı televizyonunda izleyebilecek. Ayrıca Apple TV uygulaması, kullanıcılara diğerabone olmak için erişim de sağlayacak. Tüm bunlara ek olarakdesteğiyle, kullanıcılarveyacihazlarından doğrudan'ye içerik aktarabilecekler.