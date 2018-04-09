Alibaba Cloud resmi olarak Türkiye’de

Çinli Alibaba Group bünyesinde bulut servis sağlayıcı hizmeti veren Alibaba Cloud, resmi olarak Türkiye’ye giriş yaptı. Alibaba Cloud, Türkiye’deki iş ortağı E-Glober ile birlikte hizmet sunacak.

Alibaba Cloud; Çin’de lider, dünya genelinde ise en büyük 10 bulut servis sağlayıcı arasında bulunuyor. Amazon Web Service, Azure, Google Cloud, IBM gibi önemli rakiplerle mücadele ediyor.

Türkiye’de E-Glober işbirliği ile yerel şirketlere kapsamlı bulut hizmeti sağlanacak. Her büyüklükteki şirket, Alibaba Cloud ürünlerinden yararlanabilecek. Online perakende, multimedya ve oyun endüstrisine bulut hizmeti veren firmalar arasındaki rekabeti güçlendirecek.

Alibaba Cloud Global Genel Müdürü Yeming Wang, "Türkiye'de her ölçekten şirketin tercih ettiği bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. E-Glober gibi bilgi sahibi ve iyi bağlantıları olan yerel ortaklarla çalışmak, dil ve kültürel bariyerleri aşmamıza yardımcı olurken, Alibaba Cloud’un pazardaki konumunu güçlendirecek ve Türk şirketlerinin dünyaya açılmalarına ve dijital çağın fırsatlarını yakalamalarına fırsat sunacak" dedi.

Alibaba Cloud, bulut ürünün yanında buluttan faydalanılabilecek hizmetler de sunuyor. Türk şirketlerinin dijital dünyaya uyum sağlamasını kolaylaştıracak çözümleri bulunuyor. Türkiye’de bulut bilişim pazarı hızla büyüyor. Artan talebe yanıt vermek isteyen Alibaba Cloud’un sektöre etkisi olumlu olacaktır.

https://www.businesswire.com/news/home/20180409005488/en/Alibaba-Cloud-Expands-Turkey