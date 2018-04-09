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Alibaba Cloud resmi olarak Türkiye’de

Bulut servis sağlayıcısı Alibaba Cloud, resmi olarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye'de E-Glober işbirliği ile yerel şirketlere cloud ürünü ve hizmeti sunacak.
1 yıl
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Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çinli Alibaba Group bünyesinde bulut servis sağlayıcı hizmeti veren Alibaba Cloud, resmi olarak Türkiye’ye giriş yaptı. Alibaba Cloud, Türkiye’deki iş ortağı E-Glober ile birlikte hizmet sunacak.

Alibaba Cloud; Çin’de lider, dünya genelinde ise en büyük 10 bulut servis sağlayıcı arasında bulunuyor. Amazon Web Service, Azure, Google Cloud, IBM gibi önemli rakiplerle mücadele ediyor.

Türkiye’de E-Glober işbirliği ile yerel şirketlere kapsamlı bulut hizmeti sağlanacak. Her büyüklükteki şirket, Alibaba Cloud ürünlerinden yararlanabilecek. Online perakende, multimedya ve oyun endüstrisine bulut hizmeti veren firmalar arasındaki rekabeti güçlendirecek.

Alibaba Cloud Global Genel Müdürü Yeming Wang, "Türkiye'de her ölçekten şirketin tercih ettiği bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmayı amaçlıyoruz. E-Glober gibi bilgi sahibi ve iyi bağlantıları olan yerel ortaklarla çalışmak, dil ve kültürel bariyerleri aşmamıza yardımcı olurken, Alibaba Cloud’un pazardaki konumunu güçlendirecek ve Türk şirketlerinin dünyaya açılmalarına ve dijital çağın fırsatlarını yakalamalarına fırsat sunacak" dedi.

Alibaba Cloud, bulut ürünün yanında buluttan faydalanılabilecek hizmetler de sunuyor. Türk şirketlerinin dijital dünyaya uyum sağlamasını kolaylaştıracak çözümleri bulunuyor. Türkiye’de bulut bilişim pazarı hızla büyüyor. Artan talebe yanıt vermek isteyen Alibaba Cloud’un sektöre etkisi olumlu olacaktır.


https://www.businesswire.com/news/home/20180409005488/en/Alibaba-Cloud-Expands-Turkey Yorum Yaz
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farevel 1 yıl en beğenilen
Default upload speed: 2mb/sn.....
Ne cloud’u ne bulut’u...
Dumanla yollasak 5mb/sn??
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sis651 1 yıl
Tamam bulut Türkiye'ye gelmiş ama bulutun ülke içinde sunucuları var mı? Bağlandığımızda trafiğimiz ta Çinlere falan gitmez değil mi? Ülkeye yaptıkları bir yatırım var mı onu da söyleselermiş...
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a_y_k_u_t 1 yıl
Alibaba ismi şurdan geliyor. Bu Jack Ma abimiz üniversite yıllarında alibaba ve 40 haramileri okuyor. Alibabayı çok seviyor Jack Ma abimize ilham veriyor. Gariban bir halden şimdinin milyarderi oluyor :)
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ma95 1 yıl
Alibaba ismi nerden geliyor merak ediyorum.Türkçe gibi geliyor ama Çin firması.Acaba Çince'de ne demek
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ezimuse 1 yıl
Yine bireysel kullanıcılar kurumsal sektöre taş atmış
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Rachsuchtig 1 yıl ezimuse
Şirketlerin gerçekten default hızlarla mi çalıştığını düşünüyorsun [>:]
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smart1978 1 yıl
Cloud icin once upload hizlari asimetrik hizlarda olmamasi gerekli bir de KOTA olayi olmamali .
Altyapi ideal ve hizli adil oranlarda olmadigi icin an baba bulut cloud tabanli hizmetler de gelse anlamsizdir.
Ferrarin var ama tasli yollarda ne ise yarar o Ferrari in hakkini veremezsiniz.
Otoban genis olmali ... Bantgenisligi ortalama ciddi olarak artirilmali . Ozellikle yurtdisi cikis bantgenisligi ciddi oranda artirilmali.
Hiz testlerini hep lokal yerlere gore yapilmasi yaniltici siz asil en cok neresiyse oraya baglanarak speed testleri yapin. Ping, latency vs... degeri filan anca oyle anlamlidir...
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farevel 1 yıl en beğenilen
Default upload speed: 2mb/sn.....
Ne cloud’u ne bulut’u...
Dumanla yollasak 5mb/sn??
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MertDrx 1 yıl farevel
2mbit'se doğru söylüyorsun fakat 2mb/sn ise zaten fazlasıyla yeterli. (((2mb/sn=16mbit/sn))) Zaten türkiyede ev kullanıcısı için iss'ların verdiği hız max 10mbit/sn.
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