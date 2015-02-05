Alibaba drone ile teslimat için testlere başladı

Daha önce Amazon'un dronelar ile teslimat yapmak için girişimlerde bulunmuştu. Drone teslimat testlerini yapan şirket daha sonra ABD havacılık kurulundan onay alamayınca bu ulaştırma yöntemini bir sürelik rafa kaldırmıştı. Şimdi ise Çin'li perakende devi Alibaba drone ile ürün teslimatı için testlere başlamış durumda.

Guangzhou, Pekin ve Şanghay bölgelerini pilot bölge olarak seçen şirket bu bölgelerde test uçuşlarına başladı. Alibaba'nın havacılık kurulundan ne gibi izinler aldığı veya drone'ların güvenli bir şekilde ulaşması için nasıl bir yöntem izlediği henüz açıklanmadı. Maksimum 1 kg ağırlında paketleri taşıyabilen dronelar 10 km uzaklığa kadar teslimat yapabiliyor.



Günde yaklaşık 25 Milyon teslimat yapılan Çin'de bu sayının 10 yıl içerisinde 200 Milyon gibi uç bir rakama çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca Alibaba 2013 yılında 5-8 yıllık bir planla ve 16.3 Milyar dolar yatırımla ürün teslimatını 24 saat içinde yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak Çin'de drone ile teslimat yapan ilk şirket Alibaba değil, daha önce şirketin lojistik ağ partneri SF express 2013 yılında drone ile teslimat yapmayı başarmıştı. Ancak bu başarı 100 metre gibi kısıtlı bir alan içinde gerçekleştiriliyordu.



Video'da görülen Taobao.com Alibaba'nın sahibi olduğu sadece Çin'de hizmet veren bir online alışveriş sitesidir