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Alibaba drone ile teslimat için testlere başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Alibaba drone ile teslimat için testlere başladı
Daha önce Amazon'un dronelar ile teslimat yapmak için girişimlerde bulunmuştu. Drone teslimat testlerini yapan şirket daha sonra ABD havacılık kurulundan onay alamayınca bu ulaştırma yöntemini bir sürelik rafa kaldırmıştı. Şimdi ise Çin'li perakende devi Alibaba drone ile ürün teslimatı için testlere başlamış durumda. 
Guangzhou, Pekin ve Şanghay bölgelerini pilot bölge olarak seçen şirket bu bölgelerde test uçuşlarına başladı. Alibaba'nın havacılık kurulundan ne gibi izinler aldığı veya drone'ların güvenli bir şekilde ulaşması için nasıl bir yöntem izlediği henüz açıklanmadı. Maksimum 1 kg ağırlında paketleri taşıyabilen dronelar 10 km uzaklığa kadar teslimat yapabiliyor.

Günde yaklaşık 25 Milyon teslimat yapılan Çin'de bu sayının 10 yıl içerisinde 200 Milyon gibi uç bir rakama çıkacağı öngörülüyor. Ayrıca Alibaba 2013 yılında 5-8 yıllık bir planla ve 16.3 Milyar dolar yatırımla ürün teslimatını 24 saat içinde yapmayı planladıklarını açıklamıştı. Ancak Çin'de drone ile teslimat yapan ilk şirket Alibaba değil, daha önce şirketin lojistik ağ partneri SF express 2013 yılında drone ile teslimat yapmayı başarmıştı. Ancak bu başarı 100 metre gibi kısıtlı bir alan içinde gerçekleştiriliyordu.

Video'da görülen Taobao.com Alibaba'nın sahibi olduğu sadece Çin'de hizmet veren bir online alışveriş sitesidir

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doctor_bey 4 yıl
Varya Amazon ile Alibaba bir birleşse...



Muazzam işler olur.
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lido 4 yıl
bu drone olayı south parktaki gibi olmasında
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Gece772 4 yıl
Amazon ve alibaba güzel işler yapıyor
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gurkanse 4 yıl
TR de olsa gelecek eşyayı bırakıp drone'u götürürler :D
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halitozbasli 4 yıl
O dron teslim edeceği birçok eşyadan daha değerli :)
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profecco 4 yıl
Alibaba'nın bir iş yeri var
İş yerinde dronları var
Vız vız diye uçar
Dronları Alibaba'nın :)
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TheMuyu 4 yıl
TR de olsa dronu havada indirirler :)
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YediGüzelAdam 4 yıl TheMuyu
TheMuyu
TR de olsa dronu havada indirirler :)

Sapanla,havalı tabanca ile, bilinmeyen yerlerde ufo diye tüfekle vururlar.
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1BilimAdamı 4 yıl
Gereksiz bence
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