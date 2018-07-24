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Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay çıktı

Alibaba'nın Türk e-ticaret şirketi Trendyol'u satın alma işlemi ülkemiz rekabet mevzuatı gereğince Rekabet Kurumu tarafından incelendi. İşleme onay verildiği dün internet sitesi üzerinden duyuruldu.
10 ay
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26
Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay çıktı
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Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba, bundan yaklaşık bir ay önce Türk E-ticaret sitesi Trendyol’u satın aldığını duyurmuştu. Fakat Trendyol, bünyesinde 16 milyon üye ve 150 milyondan fazla ürün çeşidi bulunduran büyük bir şirket olduğu için, böylesine büyük bir satın alma işleminin Rekabet Kurumu tarafından onaylanması gerekiyordu.

Konuyla ilgili Rekabet Kurumundan beklenen açıklama geldi. Satın alma işlemiyle ilgili gerekli incelemeleri yapan Rekabet Kurumu, işleme ilişkin onayı dün resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yapılan açıklama şöyle;

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın Trendyol’u satın almak için ne kadar ödediği ise henüz bilinmiyor.



http://www.rekabet.gov.tr/tr/SonKurulKarari/58f29ac6-758e-e811-80dd-00505694b4c6 Yorum Yaz
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Ohol Oula 10 ay en beğenilen
Amazon ne zaman girecek bize asıl onu bekliyorum
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smart1978 10 ay
Amazon sistemi komple Turkiye ye gelse dehset muhtesem olur...
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mavizaman 10 ay
büyük balık küçük balığı yutar.
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BlueDay_86 10 ay
Kimin eli kimin cebinde abi bune ya 🙃
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farego 10 ay
Bu diğer kargo şirketleri için kötü oldu çünkü sanıyorum ki kendi alt yapısını ve kargo şirketlerini de burada kurup uluslar arası entagrasyon sağlayacaklar. Amaç şirketi satın almaktan ziyade kargo şirketlerini kurmak :)
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isakoc 10 ay
İşimiz gereği uzun zamandır tanışız.
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smart1978 10 ay
Amazon sistemi komple Turkiye ye gelse dehset muhtesem olur...
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1BilimAdamı 10 ay
Devlet bu yurtdışından gelen bizim şirketleri satın almaları piyasaya para girdiği için destekliyor ama uzun vadede adı türkçe olup güvendiğimiz çoğu şirket küresel yabancı şirkete dönüşmüş olacak ve her verdiğimiz para yurtdışına gidiyor durumu oluşabilecek, çinliler ve amerikanlar heryerdeki şirketleri ele geçiyor.
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MaRQuE 10 ay
Keşke Hızlıal'ı satın alsalardı.
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Nyanko Sensei 10 ay
Şimdi bu satın almaları başarı sanan insanlar olacak. Tıpkı yemeksepetinde olduğu gibi. Sonra mahalledeki dönerciden döner alırken paranın bir kısmını yurt dışına verdiğinden habersizce mideler dolmaya devam edecek.
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Illusive Man 10 ay Nyanko Sensei
mahallelinin dönercisi artık yemeksepetinden nefret eder hale gelmiş satıldıktan bırak yabancıya para kazandırtmayı.
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Galatas4ray 10 ay
Rekabet iyidir arkadaşlar iyi bir gelişme.
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cihat52.5 10 ay
Son zamanların en iyi haberi bu. Bir de Amazon işi tamamlanınca güzel bi rekabet ortamı olacak.
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rekabet kurumu, alibaba trendyol ve
5 etiket daha alibaba türkiye alibaba trendyolu satın aldı Web Siteleri Internet Barış Cankı
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