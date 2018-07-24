Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay çıktı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Alibaba, bundan yaklaşık bir ay önce Türk E-ticaret sitesi Trendyol’u satın aldığını duyurmuştu. Fakat Trendyol, bünyesinde 16 milyon üye ve 150 milyondan fazla ürün çeşidi bulunduran büyük bir şirket olduğu için, böylesine büyük bir satın alma işleminin Rekabet Kurumu tarafından onaylanması gerekiyordu.

Konuyla ilgili Rekabet Kurumundan beklenen açıklama geldi. Satın alma işlemiyle ilgili gerekli incelemeleri yapan Rekabet Kurumu, işleme ilişkin onayı dün resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yapılan açıklama şöyle;

“DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.”

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın Trendyol’u satın almak için ne kadar ödediği ise henüz bilinmiyor.





http://www.rekabet.gov.tr/tr/SonKurulKarari/58f29ac6-758e-e811-80dd-00505694b4c6