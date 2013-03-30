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Alıcı bölümü çıkartılabilen Bluetooth destekli kablosuz hoparlör modeli, "Lyrix Duo"

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alıcı bölümü çıkartılabilen Bluetooth destekli kablosuz hoparlör modeli,
Piyasaya sunduğu başarılı elektronik ürünler ve aksesuar modelleri ile tanınan Digital Treasures firması, alıcı bölümü çıkartılabilen yeni Bluetooth destekli hoparlör modelinin satışına başladı.
Digital Treasures satılan ve Lyrix Duo ismine sahip olan model, akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da Bluetooth bağlantısına sahip bilgisayar modelleri ile kullanılabilen ve oldukça kompakt boyutlarda geliştirilmiş bir hoparlör modeli. Bluetooth 2.1 teknolojisi ile 10 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak çalışabilen ve alt kısmında yer alan vantuz ile istenilen noktalara asılabilen Lyrix Duo, şarj edilebilir dahili bataryası ile 4 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor. Piyasadaki benzerlerinden üzerinde yer alan Bluetooth alıcı kısmı çıkartabiliyor olmasıyla ayrılan model, kablo ile bağlandığı kulaklık ya da Bluetooth desteği olmayan müzik sistemleri ya da farklı cihazlar üzerinde kablosuz olarak müzik dinlenmesine imkan sağlayabiliyor.
 
Alıcı bölümü çıkartılabilen Bluetooth destekli kablosuz hoparlör modeli,
Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan Lyrix Duo, Digital Treasures sistesi üzerinden 49,95$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca firma tarafından hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
 
Alıcı bölümü çıkartılabilen Bluetooth destekli kablosuz hoparlör modeli,

http://www.digitaltreasures.com/lyrix-duo/#prettyPhoto Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 6 yıl
İyi düşünülmüş güzel bir ürün olmuş. Belirtildiği gibi kullanım alanı daha çok araçlar olacaktır.Diğer alanlar için pek ideal değil.
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webmaster-mt 6 yıl
Keske biraz daha güzel bir tarasarım yapsalarmış.
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Artyom1959 6 yıl
Güzel ürün fakat biraz pahalı gibi.
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