Beats'in ikonik hoparlörü Pill geri döndü

Beats Pill (2024) özellikleri
Yeni Beats Pill, özel woofer'ı ve geliştirilmiş tweeter'ı ile ses konusunda güçlü bir performans vadediyor. Bunun yanında IP67 derecelendirmesiyle suya ve toza karşı dayanaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Pil ömrü konusunda da büyük ilerleme kaydeden Bluetooth hoparlör 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Üstelik sadece 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar müzik dinlemek mümkün.
Hoparlörün diğer dikkate değer özellikleri, Apple'ın Bul ve Android'in Cihazımı Bul desteği, ses yüksekliğini arttıran Amplify modu, Stereo modu, USB-C bağlantısı, çağrı ve sesli asistan desteği olarak sıralanıyor. Altın, kırmızı ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen Beats Pill, 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.