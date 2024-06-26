Beats'in ikonik hoparlörü Pill geri döndü

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Tam Boyutta Gör Apple sahibi olduğu Beats, ikonik taşınabilir hoparlörü Pill'i yıllar sonra yeniden piyasaya sundu. Hap şeklindeki şık tasarımıyla dikkat çeken Beats Pill (2024) neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Beats Pill (2024) özellikleri

Yeni Beats Pill, özel woofer'ı ve geliştirilmiş tweeter'ı ile ses konusunda güçlü bir performans vadediyor. Bunun yanında IP67 derecelendirmesiyle suya ve toza karşı dayanaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Pil ömrü konusunda da büyük ilerleme kaydeden Bluetooth hoparlör 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Üstelik sadece 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar müzik dinlemek mümkün.

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Hoparlörün diğer dikkate değer özellikleri, Apple'ın Bul ve Android'in Cihazımı Bul desteği, ses yüksekliğini arttıran Amplify modu, Stereo modu, USB-C bağlantısı, çağrı ve sesli asistan desteği olarak sıralanıyor. Altın, kırmızı ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen Beats Pill, 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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