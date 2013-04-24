Piyasada popüler olarak yer alan fotoğraf düzenleme programları için eklentiler üreten Alien Skin Software, Exposure 5 ismini verdiği yeni fotoğraf düzenleme eklentisini duyurdu.

Exposure 4 eklentisinin yerine gelecek olan Exposure 5, Adobe'nin Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom ve Apple'ın Aperture programları için hazırlanmış durumda. Kullanıcılara fotoğrafları üzerine uygulayacakları onlarca filtre, doku, çerçeve ve efektler sunan eklenti, bu işlemlerin çok fazla bilgi gerektirmeden yerine getirilmesine imkan verebiliyor. Yeni sürümü ile siyah ara yüz yapısına kavuşan program, bu sayede düzenlenecek fotoğraflar üzerine daha fazla odaklanılmasını sağlayabiliyor.

Alien Skin Software tarafından geliştirilen yeni Exposure 5 fotoğraf düzenleme eklentisi, mevcut Exposure 4 sahipleri için 99$, sıfırdan almak isteyen kullanıcılar için ise 199$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.





http://www.reuters.com/article/2013/04/24/alien-skin-photo-sftw-idUSnPNNY00482+1e0+PRN20130424